Видео дня
Бюджетная и вкусная закуска из крабовых палочек для праздничного стола: простой рецепт
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных, а также легких блюд на каждый день и для праздничного стола. Идеальными вариантами будут салаты, закуски, а также популярная суши-запеканка с начинкой из крабовых палочек.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и майонезом.
Ингредиенты:
- 5 шт крабовых палочек
- 50 гр твердого сыра
- 2 яйца вареные
- 1-2 зуб. чеснока по желанию
- майонез
- 2 огурца
Способ приготовления:
1. Натрите крабовые палочки, добавьте вареные тертые яйца, майонез, тертый чеснок и перемешайте.
2. Порежьте огурцы слайсами, выложите начинку и сверните.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: