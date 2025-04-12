Бюджетная и вкусная закуска из крабовых палочек для праздничного стола: простой рецепт

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных, а также легких блюд на каждый день и для праздничного стола. Идеальными вариантами будут салаты, закуски, а также популярная суши-запеканка с начинкой из крабовых палочек.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и майонезом.

Ингредиенты:

5 шт крабовых палочек

50 гр твердого сыра

2 яйца вареные

1-2 зуб. чеснока по желанию

майонез

2 огурца

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, добавьте вареные тертые яйца, майонез, тертый чеснок и перемешайте.

2. Порежьте огурцы слайсами, выложите начинку и сверните.

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