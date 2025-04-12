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Бюджетная и вкусная закуска из крабовых палочек для праздничного стола: простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,5 т.
Рецепт блюда

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных, а также легких блюд на каждый день и для праздничного стола. Идеальными вариантами будут салаты, закуски, а также популярная суши-запеканка с начинкой из крабовых палочек.

Видео дня
Домашняя закуска из крабовых палочек

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из крабовых палочек, с вареными яйцами и майонезом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • 5 шт крабовых палочек
  • 50 гр твердого сыра
  • 2 яйца вареные
  • 1-2 зуб. чеснока по желанию
  • майонез
  • 2 огурца

Способ приготовления:

1. Натрите крабовые палочки, добавьте вареные тертые яйца, майонез, тертый чеснок и перемешайте.

Начинка из крабовых палочек

2. Порежьте огурцы слайсами, выложите начинку и сверните.

Готовая закуска

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