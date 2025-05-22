Чайная ложка сахара может спасти пчел: садоводов призвали быть бдительными

Летом вы можете увидеть пчелу, которая ползает по земле, и если так, то есть большая вероятность, что это маленькое существо попало в беду, скорее всего, из-за истощения или даже голода (хотя это не обязательно связано с погодой).

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Известно, что пчелы имеют такой быстрый метаболизм и в целом настолько заняты, что даже с желудком, полным нектара, они могут быть "всего в 40 минутах от голодной смерти". Но есть хороший и простой способ им помочь, пишет OBOZ.UA.

Простой раствор из небольшого количества сахара и воды в чайной ложке может стать жизненно важной поддержкой для пчелы, страдающей от болезни. Вы можете предложить ей этот раствор, поместив чайную ложку близко к голове пчелы.

Эксперты советуют использовать смесь стандартных гранул белого сахара и воды в соотношении 1:1 (но не коричневого сахара или меда). Также вы сможете видеть, пьет ли пчела или нет, увидев язык, "вытянутый, как соломинка, под ее головой".

Это должно подпитать пчелу для того, чтобы она снова двигалась – важно, чтобы она не потребляла слишком много.

Стоит помнить, что пчелы имеют жизненно важное значение для окружающего мира. Без пчел (и тысяч других видов насекомых) наша экосистема быстро разрушится. Пчелы опыляют наши дикорастущие деревья и дикорастущие цветы, которые затем поддерживают других насекомых, которые затем поддерживают птиц, летучих мышей, млекопитающих и все выше по пищевой цепочке, предоставляя им пищу и убежище.

Однако пчелы сталкиваются с растущим количеством проблем, препятствующих их выживанию, включая потерю среды обитания, изменение климата, инвазивные виды, такие как азиатский шершень.

А это означает, что ваша маленькая чайная ложка сахарной воды на самом деле может иметь большое значение!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что пчелы могут рассказать нам о загрязнении поблизости.

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