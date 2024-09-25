Чей год будет 2025 год по восточному календарю: интересные факты

Согласно восточной зодиакальной традиции, символом каждого года является определенное животное, наделяющее людей уникальными способностями и чертами характера. Астрологический символ влияет также на основные энергии, тенденции, перспективы и события года. 2025-й будет годом Зеленой Деревянной Змеи.

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Змея – символ мудрости и внутренней силы. OBOZ.UA рассказывает, какие энергии принесет Змея в течение года и для кого 2025-й будет самым удачным.

Символ 2025 года

По восточному календарю 2025 год будет годом Змеи. Это символ обновления и трансформации, мудрости, знаний и интуиции.

2025 год принесет кардинальные перемены, говорят астрологи. На личностном уровне это будет год выбора нового жизненного пути, период исцеления, судьбоносных решений, переездов, адаптации, обновления, новых начинаний и глубоких размышлений.

Зеленая Деревянная Змея подчеркивает связь с природой, ростом, гармонией и поиском баланса. Год станет началом вехи стабильности и развития, а змеиная мудрость поможет принимать важные решения.

Кому повезет в 2025 году

Год Зеленой Деревянной Змеи будет особенно удачным для тех, кто готов к внутренним изменениям и росту. Если вы давно хотели вырваться из круга ежедневной рутины и начать новый проект, принять судьбоносное решение или решиться на переезд – год Змеи будет очень удачным и продуктивным.

Больше всего повезет тем, что родился под знаками Петуха, Быка и Обезьяны. 2025 станет для них временем развития, процветания и достижений. Очень удачным будет год для творческих людей, ведь принесет много вдохновения, новых идей и плодотворных сотрудничества.

В каком цвете встречать Новый год

Астрологи советуют выбрать спокойную цветовую палитру для встречи Нового года. Можно выбрать оттенки зеленого, коричневого и синего – эти цвета символизируют связь с природой.

Удачны также будут сочетания серебристых и мерцающих аксессуаров. Наряды в новогоднюю ночь должны сочетать элегантность и естественные оттенки с роскошными деталями, которые подчеркнут важность и силу грядущего символа года.

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