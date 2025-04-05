Чем красиво и без химии покрасить яйца на Пасху: топ-4 способа

Покраска Пасхальных яиц – это не только традиция, но и творческий процесс. Многие стремятся получить яркие цвета без использования искусственных красителей. Натуральные ингредиенты, такие как куркума, каркаде, капуста и луковая шелуха помогут создать красивые оттенки без химии.

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Для лучшего результата рекомендуется использовать белые яйца – они лучше впитывают цвет. Чем длиннее яйца остаются в окрасочном растворе, тем насыщеннее будут оттенки.

Четырьмя простыми идеями окрашивания яиц в натуральных красителях опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram. Если соблюдать пропорции, получатся очень интересные и красивые цвета.

Яйца, окрашенные куркумой

1. В кастрюлю с водой добавить 3-4 столовых ложки куркумы и довести до кипения.

2. Добавить 2-3 столовых ложки каркаде для создания уникального оттенка.

3. Влить 2 столовых ложки уксуса для закрепления цвета.

4. Опустить отварные яйца в раствор и оставить на 2 часа.

Результат: яйца приобретают оливковый или желто-зеленый оттенок.

Яйца, окрашенные каркаде

1. В кастрюлю налить 1 литр воды и добавить 3-4 столовых ложки сушеных цветов каркаде.

2. Довести до кипения, убавить огонь и варить 10 минут.

3. Влить 2 столовых ложки уксуса и погрузить вареные яйца в отвар.

4. Оставить на 2 часа или больше насыщенного цвета.

Результат: яйца приобретают нежный голубой или фиолетовый оттенок.

Яйца, окрашенные капустой

1. Нарезать половину кочана красной капусты и залить 1 литром воды.

2. Довести до кипения, затем убавить огонь и варить 30 минут.

3. Добавить 2-3 столовых ложки уксуса и перемешать.

4. Опустить отварные яйца в отвар и оставить минимум на 2 часа.

Результат: яйца получат синий или нежно-сиреневый цвет.

Мраморные яйца с луковой шелухой

1. Измельчить сухую луковицу и нарезать небольшие кусочки бумаги.

2. Обернуть каждое яйцо в смесь луковой шелухи и бумаги, завернуть в марлю и завязать нитью.

3. В кастрюлю налить 1 литр воды, добавить 3 столовых ложки каркаде и 2 столовых ложки уксуса.

4. Варить яйца на слабом огне 15 минут, затем оставить в отваре еще на 2 часа.

Результат: яйца приобретают эффект мраморного рисунка с оттенками коричневого, бордового и желтого.

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