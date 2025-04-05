Чем красиво и без химии покрасить яйца на Пасху: топ-4 способа
Покраска Пасхальных яиц – это не только традиция, но и творческий процесс. Многие стремятся получить яркие цвета без использования искусственных красителей. Натуральные ингредиенты, такие как куркума, каркаде, капуста и луковая шелуха помогут создать красивые оттенки без химии.
Для лучшего результата рекомендуется использовать белые яйца – они лучше впитывают цвет. Чем длиннее яйца остаются в окрасочном растворе, тем насыщеннее будут оттенки.
Четырьмя простыми идеями окрашивания яиц в натуральных красителях опубликована на странице фудблогера diana kulikovska в Instagram. Если соблюдать пропорции, получатся очень интересные и красивые цвета.
Яйца, окрашенные куркумой
1. В кастрюлю с водой добавить 3-4 столовых ложки куркумы и довести до кипения.
2. Добавить 2-3 столовых ложки каркаде для создания уникального оттенка.
3. Влить 2 столовых ложки уксуса для закрепления цвета.
4. Опустить отварные яйца в раствор и оставить на 2 часа.
Результат: яйца приобретают оливковый или желто-зеленый оттенок.
Яйца, окрашенные каркаде
1. В кастрюлю налить 1 литр воды и добавить 3-4 столовых ложки сушеных цветов каркаде.
2. Довести до кипения, убавить огонь и варить 10 минут.
3. Влить 2 столовых ложки уксуса и погрузить вареные яйца в отвар.
4. Оставить на 2 часа или больше насыщенного цвета.
Результат: яйца приобретают нежный голубой или фиолетовый оттенок.
Яйца, окрашенные капустой
1. Нарезать половину кочана красной капусты и залить 1 литром воды.
2. Довести до кипения, затем убавить огонь и варить 30 минут.
3. Добавить 2-3 столовых ложки уксуса и перемешать.
4. Опустить отварные яйца в отвар и оставить минимум на 2 часа.
Результат: яйца получат синий или нежно-сиреневый цвет.
Мраморные яйца с луковой шелухой
1. Измельчить сухую луковицу и нарезать небольшие кусочки бумаги.
2. Обернуть каждое яйцо в смесь луковой шелухи и бумаги, завернуть в марлю и завязать нитью.
3. В кастрюлю налить 1 литр воды, добавить 3 столовых ложки каркаде и 2 столовых ложки уксуса.
4. Варить яйца на слабом огне 15 минут, затем оставить в отваре еще на 2 часа.
Результат: яйца приобретают эффект мраморного рисунка с оттенками коричневого, бордового и желтого.
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