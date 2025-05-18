Чем можно заменить яйца в выпечке: простые и действенные варианты

Иногда, во время приготовления десертов, возникает ситуация, когда дома просто нет яиц. А бывает и так, что кто-то не употребляет их по личным причинам. В любом случае – это не причина отказываться от вкусной домашней выпечки.

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Редакция FoodOboz расскажет, чем можно заменить яйца в выпечке. Есть немало простых продуктов, которые вполне могут заменить яйцо, и вы получите не худший результат. Главное – правильно подобрать альтернативу к конкретному рецепту.

Яблочное пюре (60 г = 1 яйцо)

Идеально подходит для маффинов, брауни, бананового хлеба. Делает тесто мягким и влажным. Особенно хорошо работает в сладких рецептах.

Половина спелого банана (60 г = 1 яйцо)

Отличный вариант для панкейков, кексов или пирогов. Банан придает приятную сладость и помогает хорошо держать структуру изделия.

Молотые семена льна или чиа (1 ст. л. + 2,5 ст. л. воды = 1 яйцо)

Это вариант с высоким содержанием клетчатки, хорошо связывающий ингредиенты. Идеально подходит для печенья, блинов или кексов.

Растительный йогурт (60 г = 1 яйцо)

Улучшает текстуру теста, придает нежности. Особенно хорошо работает в бисквитах, маффинах, блинах.

Картофельное пюре (примерно 60 г = 1 яйцо)

Неожиданный, но эффективный заменитель. Делает выпечку мягкой, добавляет немного объема. Подходит для хлеба, пирожков или сладких булочек.

На что стоит обратить внимание

Замены яиц хорошо работают в большинстве рецептов, однако не подходят для выпечки, которая требует сильного подъема или четкой структуры - таких как суфле, меренги или классический бисквит. В таких случаях лучше искать специальные рецепты без яиц.

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