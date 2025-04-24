Чем нарезать твердый сыр тонкими слайсами без ножа за 3 секунды: делимся кулинарным лайфхаком

Если у вас нет под рукой ножа, чтобы нарезать твердый сыр, в таком случаи можно использовать другие кухонные девайсы, которые не хуже справятся, чем нож.

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Редакция FoodOboz делится полезным кулинарным лайфхаком, который может выручить, когда нет под рукой ножа.

Чем нарезать твердый сыр без ножа

Если у вас нет ножа, а нужно очень тонкими слайсами нарезать твердый сыр, тогда возьмите просто терку и нарежьте сыр выбрав специальную сторону на терке.

Стоит отметить, что так можно нарезать тонко не только сыр, но и овощи, капусту, кабачки!

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