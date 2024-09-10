Чем отличаются iPhone 16 и iPhone 16 Pro: ключевые моменты

Итак, большое событие в мире технологий произошло – компания Apple провела свою ежегодную презентацию. И теперь мы знаем о новых iPhone все.

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Издание CNet решило помочь тем фанатам бренда, которые колеблются, стоит ли им брать базовую модель смартфона за 800 долларов, или лучше заплатить больше за модель Pro, которая стоит от 1000 долларов. Его журналисты сравнили все заявленные характеристики гаджетов. Предварительные заказы на них Apple начнет уже в эту пятницу, 13 сентября, а через неделю начнутся физические продажи.

Камеры: главное преимущество Pro

Главное преимущество моделей iPhone Pro от Apple – это более качественная камера, как для фото, так и для видео. И здесь выбор очевиден.

Если говорить о задних камерах, то базовый iPhone 16 оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion и 12-мегапиксельной сверхшироугольной камерой, в то время как 16 Pro оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion, 48-мегапиксельной сверхшироугольной камерой, вдобавок. А вот передняя камера у обеих моделей одинаковая – это 12-мегапиксельная TrueDepth.

Что касается видео, то обычный iPhone 16 может снимать в формате 4K со скоростью 60 кадров в секунду, в дополнение к пространственному видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду. 16 Pro имеет ту же емкость пространственного видео, но может снимать в формате 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. А это обеспечивает эффект замедленной съемки.

Дисплеи, размер и вес

У iPhone 16 дисплей OLED Super Retina XDR диагональю 6,1 дюйма, а у 16 ​​Pro он немного больше – 6,3 дюйма. У обычной 16 модели частота обновления составляет 60 Гц, тогда как у Pro - 120 Гц. У обоих плотность пикселей составляет 460 ppi, а пиковая яркость – 2000 нит.

Относительно измерений корпуса iPhone 16 имеет высоту 14,76 см, ширину 7,16 см и толщину 0,79 см. Размеры 16 Pro не слишком отличаются: высота 14,96 см, ширина 7,13 см и толщина 0,81 см. Базовый 16 весит 170 г, а Pro – 199 г. Материалы также различаются: у iPhone 16 корпус из алюминия, а у 16 ​​Pro – из титана.

Обе модели оснащены Dynamic Island, а также кнопкой действия и кнопкой управления камерой. И обычный iPhone 16, и Pro поддерживают зарядку через USB-C. При этом на обоих нет сканера отпечатков пальцев, поэтому необходимо будет использовать Face ID или пароль.

iPhone 16 поставляется в черном, белом, розовом, бирюзовом и ультрамариновом цветах, а iPhone 16 Pro может похвастаться черным титановым, белым титановым, натуральным титановым и пустынным титановым цветом. Все корпуса водонепроницаемы и имеют рейтинг IP68.

Аккумуляторы, процессоры и программное обеспечение

Apple не раскрывает емкость аккумулятора, но заявляет, что iPhone 16 может воспроизводить видео до 22 часов (18 часов потоковой передачи), а 16 Pro – до 27 часов (22 часа потоковой передачи). Оба поддерживают зарядку мощностью 20 Вт и беспроводную зарядку MagSafe мощностью до 25 Вт с адаптером мощностью 30 Вт или выше. Они также поддерживают зарядку Qi2 мощностью до 15 Вт.

При этом 16 работает на чипе A18, а 16 Pro оснащен более мощным чипом A18 Pro. Оба они поставляются с iOS 18 и будут поддерживать Apple Intelligence, когда он появится в конце этого года.

Цены и внутреннее хранилище

Цена iPhone 16 начинается с 800 долларов за 128 ГБ памяти, 900 долларов за 256 ГБ и 1100 долларов за 512 ГБ. Цена iPhone 16 Pro начинается с 1000 долларов за 128 ГБ, 1100 долларов за 256 ГБ, 1300 долларов за 512 ГБ и 1500 долларов за 1 ТБ.

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