Чем почистить пригоревшую кастрюлю: методы, которые точно помогут

Вы точно хотя бы раз забывали еду на плите, и результат этого – пригоревшая кастрюля, которую кажется невозможно отмыть. Но не спешите ее выбрасывать или шкрябать металлической губкой. Есть простые и доступные способы, которые помогут вернуть посуде чистоту без усилий.

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Редакция FoodOboz расскажет, что поможет очистить пригоревшую кастрюлю. Необходимые средства точно есть на вашей кухне.

Сода, уксус, соль, лимон или даже газированные напитки могут легко справиться с грязью. Но важно не только выбрать метод, но и использовать его правильно – результат вас приятно удивит.

Сода + вода

Подойдет для нержавеющих или эмалированных кастрюль. Насыпьте 2–3 ложки соды на дно, добавьте воды, прокипятите 10–15 минут. Оставьте остыть – и просто промойте губкой.

Уксус+сода

Идеально для стали и эмали. Смешайте по стакану воды и уксуса, доведите до кипения. Затем снимите с огня, добавьте 2 ложки соды. Подождите реакции, оставьте на 20 минут и легко отмойте.

Соль

Работает как мягкий абразив, особенно для алюминия и эмали. Смочите дно, насыпьте слой грубой соли, оставьте на несколько часов или ночью. Затем промойте.

Лимонная кислота или лимонный сок

Подойдет почти для всех типов кастрюль. Добавьте 1–2 чайные ложки лимонной кислоты или сок лимона, немного воды, прокипятите, оставьте остыть, помойте.

Газированные напитки (типа Coca-Cola)

Этот метод работает даже в самых сложных случаях для стальных кастрюль. Налейте напиток в кастрюлю, прокипятите 15–20 минут и смотрите, как грязь отходит.

Что делать не стоит

Не используйте металлические губки или жесткие порошки для антипригарного покрытия.

Не смешивайте уксус с хлорсодержащими средствами – это может быть опасно.

Не торопитесь шкрябать – лучше дайте средству подействовать и удалите налет мягко.

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