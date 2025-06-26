Чем почистить утюг, чтобы он был как новый. Лайфхак

Со временем даже самые лучшие утюги могут накапливать грязь и пригоревшие остатки, что делает их менее эффективными и потенциально может повредить вашу одежду.

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Существует много средств, таких как пищевая сода, соль и волшебная резинка. Однако эти методы не всегда успешны и могут нанести еще больший вред. Но в вашей аптечке или даже в сумочке может быть одно неожиданное средство, которое удалит эти пятна на утюге без последствий: парацетамол, пишет OBOZ.UA.

Используя таблетку парацетамола, вы можете легко очистить свой утюг, удаляя стойкие пятна и мусор.

Как почистить утюг парацетамолом

Чтобы начать процесс очистки, включите утюг и установите низкую или теплую температуру — достаточно, чтобы размягчить пригоревший остаток, не перегревая поверхность.

Пока утюг нагревается, возьмите таблетку парацетамола (убедитесь, что она не в капсуле) и, используя пинцет, чтобы не обжечь пальцы, осторожно нажмите и потрите таблетку непосредственно об обожженное место утюга.

Когда таблетка немного расплавится от тепла, она начнет поднимать пригоревшие пятна и растворять грязь. Как только вы покроете пораженные места и остатки начнут растворяться, дайте утюгу полностью остыть.

После того, как утюг остынет, возьмите чистую влажную ткань или полотенце и вытрите остатки, после чего ваш утюг снова будет выглядеть чистым, без пятен и готовым к использованию.

Другие способы очистки утюга

Вы также можете очистить утюг зубной пастой, поскольку она содержит мягкие абразивы, которые могут удалять грязь, пятна и пыль. Кроме того, зубная паста содержит мягкую кислоту, которая может растворять минеральные отложения, такие как кальций и известь, из утюга.

Чтобы очистить, нанесите небольшое количество зубной пасты на мягкую ткань или губку и распределите ее на утюге. Потрите круговыми движениями с легким нажатием, чтобы удалить пятна и налет. После очистки удалите всю зубную пасту влажным полотенцем, убедившись, что не осталось никаких остатков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отчистить даже самый грязный утюг.

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