Чем подкармливать дроздов, если они живут в вашем саду: четыре продукта

Одной из самых больших угроз для птиц весной является недостаток пищи, особенно когда сухая погода. Поэтому подкармливать их и сажать растения, которые привлекаю гусениц в ваш сад – это еще один способ спасти пренатых, а также привлечь их в ваш сад.

Видео дня

Если речь идет о дроздах, то эксперты призывают оставить четыре продукта питания на кормушках для птиц, чтобы помочь им выжить в жизненно важный период размножения, пишет OBOZ.UA.

Сейчас, наконец, наступает теплая весенняя погода, и дрозды возвращаются в наши сады еще больше, чем раньше, поскольку приближается период размножения. Поэтому пора подкормить их – эти птицы лучше всего едят фрукты, ягоды, семена и овес.

Вы можете помочь им, отказавшись от сырого овса (например, каши), корма для собак, кукурузных хлопьев или жирных шариков (например, из сала). Но их следует либо разбрасывать на земле, либо оставить на плоском столе для птиц (при условии, что его регулярно убирают). Это потому, что дрозды слишком велики, чтобы питаться из вертикальных кормушек.

Таким образом, вы поможете птицам пережить этот важный период в их жизни.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что орнитолог назвал птиц, оказавшихся под угрозой исчезновения в Украине из-за войны.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.