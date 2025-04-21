Чем подкормить голубику, чтобы урожай не разочаровал: советы

Голубика – растение привередливое, но щедрое. При должном уходе она способна подарить обильный урожай вкусных, крупных и сочных ягод. Но для этого нужно знать, что когда и как делать весной, чтобы летом не остаться с пустой корзиной.

Видео дня

Даже простые шаги в апреле могут иметь решающее значение. И главное – не забыть об одной доступной подкормке, которая стоит копейки, но дает впечатляющий результат. Детали рассказало издание Kobieta Interia.

Почему голубика такая прихотливая

Хотя сегодня голубика встречается почти в каждом украинском саду, ее родиной является Северная Америка. В природе она растет на кислых торфяниках и лесных полянах. Именно поэтому она требовательна к почве, особенно к кислотности, влажности и составу.

Голубика – настоящий источник витаминов, антиоксидантов и полезных веществ. Куст может давать урожай в течение нескольких недель – с июля по сентябрь.

Апрель – самый важный месяц в уходе

Именно в апреле следует заложить основу для будущего урожая. Игнорирование весенних процедур может свести на нет все усилия предыдущих лет.

Что обязательно сделать:

Обрезать кусты – удалить старые, поврежденные и слабые побеги. Прорежьте середину куста, чтобы улучшить доступ света и циркуляцию воздуха. Обновить мульчу – она сохраняет влагу и поддерживает кислотность. Обеспечить полив мягкой (лучше дождевой) водой. Провести подкормки натуральными или специализированными средствами.

Нужно ли мульчирование

Поскольку голубика имеет поверхностную корневую систему, она быстро пересыхает. Мульча не только сохраняет влагу, но помогает поддерживать кислую среду в зоне корней.

Лучшие материалы для мульчи:

кора сосны,

опилки хвойных деревьев,

хвоинки,

компост из коры.

Для достижения оптимального эффекта мульчу нужно обновлять каждый год.

Как поливать голубику

Голубика не любит ни засухи, ни застоя воды. Важно соблюдать режим умеренного полива, использовать мягкую воду – дождевую или фильтрованную.

Поливать следует утром или вечером, избегая жары. Нельзя допускать заливки корней – это опасно для растений.

Жесткая водопроводная вода со временем повышает pH почвы, что губительно для голубики.

Секретный ингредиент

Один из самых эффективных народных способов подкормки – использование кофейной гущи.

Кофейная гуща подкисляет почву, обогащает ее азотом и микроэлементами и улучшает структуру земли.

Как применять:

Сухую гущу следует рассыпать вокруг куста и слегка завернуть в землю.

Настой из гущи (залить кипятком, настоять, остудить) используют для полива раз в две недели.

Результат приятно удивит: ягоды станут больше, слаще и ароматнее.

Чем еще подкормить голубику весной

Кроме кофейной гущи, в апреле растению можно дать стартовую подкормку:

специальные удобрения для голубики или рододендронов;

компост из хвойной коры;

отвар из сосновой хвои;

еда из рогов или костная мука.

А вот известковых или щелочных удобрений нужно избегать, ведь они разрушают кислотную среду, необходимую для роста.

Опыление – еще один способ улучшить урожай

Посадка нескольких сортов рядом увеличивает количество плодов и улучшает их качество. Перекрестное опыление позволяет получить больший и более длинный урожай.

Также поможет привлечение пчел и шмелей – посадите рядом цветы-медоносы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что следует посадить под плодовыми деревьями.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.