Чем подкормить гортензии, чтобы цвели до осени: советы

Мечтаете о саде, где гортензии щедро цветут и украшают каждый уголок? Для этого не обязательно тратить большие средства на магазинные удобрения. Немного усилий – и вы можете приготовить натуральные, безопасные и эффективные домашние средства для подкормки.

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Эти удобрения не только экономные, но и экологически чистые. Чем подкормить гортензии, чтобы цвели до осени, рассказало издание Kobieta Interia.

Как правильно поливать гортензии

Основа обильного цветения гортензии – регулярный и правильный полив. Эти кустарники любят влажную почву, поэтому во время жары их можно поливать даже ежедневно. Но важно не переборщить: чрезмерное увлажнение приводит к гниению корней, опадению листьев и увяданию цветов.

Еще один важный аспект – тип воды. Гортензии лучше всего чувствуют себя в слабокислой среде. Чтобы поддерживать такой pH, можно подкислять воду несколькими каплями лимонного сока или добавлять чайную ложку яблочного уксуса на литр воды.

Замечательным природным стимулятором роста являются травяные настои – особенно из хвоща полевого или крапивы. Они содержат комплекс микроэлементов, которые способствуют укреплению растения и пышному цветению.

Как приготовить домашнее удобрение для гортензий

Домашние удобрения – это не только бюджетная, но и эффективная альтернатива магазинным средствам. Большинство ингредиентов можно найти на собственной кухне. Такие смеси не вредят окружающей среде и позволяют избежать избытка химии в почве.

Удобрение из кофейной гущи

Это простое, но питательное средство обеспечит растение ключевыми элементами для роста: азотом, фосфором, магнием и калием.

Вам понадобится:

1 литр отстоянной воды

2 столовые ложки кофейной гущи

1 столовая ложка молотой корицы

Все ингредиенты нужно тщательно смешать в блендере до однородности. Полученную смесь выливают непосредственно под корень растения. Использовать такое удобрение следует не чаще одного раза в месяц.

Удобрение из банановой кожуры

Это средство богато на калий и фосфор, которые поддерживают рост и обильное цветение гортензии.

Как приготовить:

Нарежьте банановую кожуру на мелкие кусочки.

Поместите ее в литровую банку и залейте теплой кипяченой водой.

Накройте банку марлей и оставьте в темном месте на 48 часов.

Перед использованием разведите настой водой в пропорции 1:1 и полейте им корни гортензии. Применяйте не чаще одного раза в полгода.

Кефирное удобрение

Кефир – источник полезных бактерий и важных микроэлементов: фосфора, калия, азота, кальция и магния.

Рецепт:

10 литров воды;

2 литра кефира.

Смешайте воду и кефир и дайте настояться примерно 30 минут. Затем полейте гортензии под корень. Это удобрение способствует не только росту, но и улучшает микрофлору почвы.

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