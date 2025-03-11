Чем подкормить клубнику после зимы: полезные советы

Клубника – это та ягода, ради которой некоторые даже заводят свой небольшой огородик. Растение несложно выращивать, а при правильном уходе урожай получается обильным, сладким и сочным.

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Однако для этого необходимо правильно подкормить ягоду. Как это сделать, рассказали эксперты издания "Зеленая усадьба".

Перед тем, как подкармливать клубнику, убедитесь, что ей это действительно нужно. Вносить удобрения необходимо, только когда почва на грядке истощена, земля стала менее плодородной, а ее текстура изменилась в худшую сторону – она слежалась, стала менее проницаемой для воды и воздуха.

Как правильно подкармливать клубнику весной

Не перебирайте с удобрениями. Избыток питательных веществ всегда вреднее их нехватки. Слишком сильно подкормленная клубника будет более мелкой и менее сладкой. К тому же, будет сохраняться хуже.

Избыток питательных веществ всегда вреднее их нехватки. Слишком сильно подкормленная клубника будет более мелкой и менее сладкой. К тому же, будет сохраняться хуже. Учитывайте потребности конкретного сорта. Ремонантная клубника и обычная садовая нуждаются в подкормке по-разному.

Не торопитесь с внесением удобрений. Первый год-два клубника не нуждается в подкормке. Удобрения ягоде нужны, когда она уже полностью укоренилась и успела истощить почву, в которой растет.

Первый год-два клубника не нуждается в подкормке. Удобрения ягоде нужны, когда она уже полностью укоренилась и успела истощить почву, в которой растет. Обратите внимание на погоду. Удобрения усваиваются только когда земля прогревается до 9 градусов и выше. К тому же питательные вещества лучше вносить в вечерние часы или пасмурную погоду, добавляя их в предварительно увлажненную землю. Идеальный вариант – это провести полив за сутки до подкормки при отсутствии регулярных осадков.

Какими удобрениями подкармливают клубнику

Ягода нуждается в различных типах удобрений. Опытные огородники вносят их раздельно и в несколько этапов:

1 этап – в начале сезона роста вносят азотные удобрения;

2 этап – перед цветением землю под клубникой подкармливают фосфором и калием.

Вы можете использовать для обработки клубничной грядки и минеральные и органические удобрения. Даже если вы выбираете современные препараты, обещающие хороший результат без использования органики, дополнительная подкормка компостом или перегноем не навредит ягодным кустам. А в таких методах как мульчирование и улучшение почвы без органических удобрений вообще не обойтись.

Обратите внимание на погоду, если осадков весной недостаточно, удобрения лучше вносить разбавленными в воде. В отличие от осени, весеннее внесение удобрений в сухом виде в почву менее эффективно, хотя при выборе быстрорастворимых препаратов или хелатной формы и больших насаждений может упростить задачу. Если вы выбрали именно этот метод, позаботьтесь о том, чтобы ягода следующие две недели не страдала от засухи – поливайте ее достаточно, но не чрезмерно. Вода для подкормки клубники должна быть не холоднее температуры грунта и мягкой (отстоянной).

Азотная подкормка клубники весной

Когда молодые листья клубники начинают расти весной, растение нуждается в азотных удобрениях. Если почва на грядке истощена, азотная подкормка клубники становится обязательной. Ориентироваться лучше не на определенные сроки, а на состояние растений. Идеальным моментом станет время, когда кустики растения начинают активно наращивать листву.

Хорошим выбором станет мочевина или аммиачная селитра, хорошо растворяющаяся в воде. Стандартная концентрация таких веществ – 1 ст. ложка удобрения на 10 л воды.

Если вы предпочитаете органическое земледелие, вот несколько рецептов подпитки, богатой азотом:

зеленые удобрения (из крапивы, осота и других растений) – 1 л настоя на 1 ведро воды;

настой навоза, компоста, птичьего помета – 1 кг на 1 ведро воды с разведением 1 л на ведро воды для полива;

использование готовых концентратов или гуминовых удобрений – по инструкции производителя (обычно это около 1 ведра на 10-20 кустов).

Калийно-фосфорная подкормка в мае

С середины мая и до начала цветения клубника нуждается в фосфоре и калии. Без них ягоды не завяжутся как следует и не приобретут нужный вкус.

Из минеральных удобрений для клубники традиционно используют комбинацию суперфосфата и сернокислого калия. Чтобы приготовить подпитку, растворите по 1 ч.л. л. удобрений в теплой воде и используйте 1 ведро воды на 1 квадратный метр насаждений. При нормальном росте листьев и отсутствии признаков дефицита фосфора можно вносить только калийные препараты.

Из органических удобрений для майской подкормки клубники обычно используют золу, которая кроме фосфора и калия действует как комплексное удобрение, ведь содержит более 30 питательных элементов. Золу можно вносить как в виде настоя (1 стакан на 1 л кипятка и на 1 ведро воды), так и рассыпая сухой под кустики по поверхности почвы (около 0,5 л на каждый кустик).

Подкормка клубники по листу

Как и для овощей и других ягодных культур, для улучшения урожайности клубники часто используют метод внесения удобрений по листу. Растения опрыскивают растворами питательных веществ в малой концентрации. Для листовой подкормки используют либо настой золы (комбинируя его питательную функцию с защитной), либо хелатные и микроудобрения.

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