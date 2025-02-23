Чем подкормить лаванду, чтобы она обильно цвела: натуральное удобрение

Лаванда – невероятно популярное растение в садах благодаря великолепным ароматным цветам. И вы можете помочь ей зацвести еще обильнее, используя три простых средства.

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Домашние, сделанные собственноручно удобрения, помогут добавить больше питательных веществ в почву, не тратя при этом много денег и не используя агрессивные химикаты, пишет OBOZ.UA.

Это простое органическое удобрение, которым можно подкормить лаванду, состоит из трех натуральных ингредиентов, помогающих регулировать рН почвы, чтобы растение быстрее зацвело.

Как сделать домашнее удобрение для лаванды

Вам понадобится:

Один галлон (около 4,5 л) воды

Одна столовая ложка пищевой соды

Одна столовая ложка английской соли (эпсомита)

Одна столовая ложка рыбной эмульсии.

Английская соль является одним из лучших природных продуктов питания, если вы хотите способствовать цветению. Он содержит магний, помогающий растениям вырабатывать энергию, что может привести к более активному росту.

Пищевая сода оказывает слабое щелочное действие, поэтому она снижает кислотность почвы для лаванды. Это снизит вероятность стресса для растения, что будет способствовать развитию цветов.

Рыбную эмульсию можно купить в качестве жидкого удобрения для растений или использовать любые остатки рыбы, которые вы планировали выбросить.

Она содержит фосфор, основное питательное вещество, необходимое для роста цветов, а также другие важные питательные вещества, такие как калий.

Как подкормить лаванду

Все, что вам нужно сделать, это добавить ингредиенты в большее ведро или воронку.

Смешайте все вместе в воде, пока они полностью не растворятся или отцедите любые части рыбы из воды, чтобы осталась только жидкость.

Поливайте лаванду вокруг основания и следите, чтобы вода не попала на листья или цветы.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, когда и как сажают лаванду.

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