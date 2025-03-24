Чем подкормить малину, чтобы были крупные ягоды: три этапа

Малина – это не только вкусная, но и полезная ягода, требующая тщательного ухода. Чтобы получить обильный урожай, необходимо правильно подкормить растение в течение его вегетационного цикла.

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Эксперты советуют проводить три этапа подкормки, чтобы обеспечить малине необходимые питательные вещества. Перед подкормкой малину нужно обильно полить. Это поможет удобрениям лучше усвоиться и защитит корневую систему от ожогов.

Первый этап: весенняя подкормка

В начале весны малина нуждается в азоте для роста побегов, фосфоре для корневой системы и калии для завязей. Рекомендуется использовать раствор навоза (1 кг на ведро воды) под каждый погонный метр. Если малина имеет бледный вид, через две недели можно подкормить ее раствором "Нитроаммофоски". Это удобрение, которое состоит из азота, фосфора и калия.

Второй этап: подкормка во время завязывания

Когда появляются завязи, малину нужно подкормить удобрениями с азотом, фосфором и калием. Можно использовать органо-минеральные удобрения или настой из трав и сорняков. Перед подкормкой кусты нужно обильно полить, а затем вылить раствор (7 литров на квадратный метр).

Третий этап: подготовка к зиме

В конце лета или начале осени малину готовят к зимовке. В этот период не нужно провоцировать рост побегов. Используют удобрения без азота, такие как сульфат калия или калимагнезия (2 столовых ложки на ведро воды), чтобы помочь растению перенести холод.

Важность регулярной подкормки

Регулярная подкормка малины – залог больших и вкусных ягод. Каждый этап подкормки имеет свою цель и обеспечивает растение необходимыми питательными веществами.

Выбор удобрений: органические и минеральные

Для подкормки малины можно использовать как органические, так и минеральные удобрения. Важно учитывать потребности растения на каждом этапе вегетации.

Еще один способ подкормить малину – это настой из трав и сорняков. Это экологически чистое и эффективное удобрение для малины. Он содержит много полезных веществ, способствующих росту и развитию растения.

Подкормка малины осенью помогает ей подготовиться к зиме и лучше перенести холодный период. Важно использовать удобрения без азота, чтобы не стимулировать рост побегов.

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