Чем подкормить малину в июне: действенные удобрения

Малина – одна из самых любимых летних ягод, которая радует сладким вкусом и пользой. Однако, чтобы кусты были здоровыми, а урожай богатым, недостаточно только солнца и дождя. В июне, когда малина активно растет и формирует плоды, растениям особенно нужна подкормка.

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Именно в этот период стоит обеспечить кусты питательными веществами, чтобы усилить иммунитет. OBOZ.UA рассказывает о самых эффективных и доступных натуральных удобрениях, которые можно легко приготовить самостоятельно.

Коровяк

Коровяк – одно из самых ценных органических удобрений для ягодников. Он богат азотом, калием и фосфором, необходимыми для активного роста и формирования плодов.

Сделайте настой в пропорции 1:10 (одна часть коровяка на десять частей воды). Поливайте малину под корень – примерно 1 литр на куст. Лучше всего это делать в вечернее время или в пасмурную погоду.

Настой из сорняков

Вместо того, чтобы просто выбрасывать сорняки, превратите их в бесплатное удобрение. В таких настоях содержится много азота и микроэлементов, которые малина хорошо усваивает.

Наполните ведро на четверть измельченными сорняками (подойдут крапива, спорыш, мать-и-мачеха, подорожник).

Долейте водой до края, перемешайте и оставьте на 7-10 дней для брожения.

Готовый настой разведите водой в соотношении 1:4 и поливайте под корень.

Такой раствор не только подпитывает, но и улучшает микрофлору почвы.

Древесная зола

Зола – идеальное удобрение для ягодных культур. Она снижает кислотность почвы, повышает устойчивость малины к болезням и помогает формировать сладкие, сочные ягоды.

Сухой способ: рассыпайте по горсти золы вокруг каждого куста, слегка заделывая в почву.

Для жидкой настойки понадобится 600 г древесной золы и 10 л воды. Следует настоять сутки, перемешать и поливать по 2 л под каждый куст.

Птичий помет

Птичий помет (особенно куриный) содержит высокую концентрацию азота, фосфора и калия. Это очень эффективное, но сильное удобрение, поэтому важно его правильно разбавлять, чтобы не "сжечь" корни.

Наполните ведро пометом, залейте водой (1:1), дайте настояться 5 дней на солнце.

Готовый настой обязательно развести чистой водой в пропорции 1:20.

Поливать под корень - только по влажной почве.

После каждой подкормки желательно замульчировать почву вокруг малины – это поможет сохранить влагу, приглушить рост сорняков и улучшить усвоение удобрений.

Кстати, есть определенные особенности подкормки малины азотными и минеральными удобрениями. Как, когда и в каких пропорциях их вносят – читайте в материале.

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