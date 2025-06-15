Чем подкормить малину в июне: действенные удобрения
Малина – одна из самых любимых летних ягод, которая радует сладким вкусом и пользой. Однако, чтобы кусты были здоровыми, а урожай богатым, недостаточно только солнца и дождя. В июне, когда малина активно растет и формирует плоды, растениям особенно нужна подкормка.
Именно в этот период стоит обеспечить кусты питательными веществами, чтобы усилить иммунитет. OBOZ.UA рассказывает о самых эффективных и доступных натуральных удобрениях, которые можно легко приготовить самостоятельно.
Коровяк
Коровяк – одно из самых ценных органических удобрений для ягодников. Он богат азотом, калием и фосфором, необходимыми для активного роста и формирования плодов.
Сделайте настой в пропорции 1:10 (одна часть коровяка на десять частей воды). Поливайте малину под корень – примерно 1 литр на куст. Лучше всего это делать в вечернее время или в пасмурную погоду.
Настой из сорняков
Вместо того, чтобы просто выбрасывать сорняки, превратите их в бесплатное удобрение. В таких настоях содержится много азота и микроэлементов, которые малина хорошо усваивает.
- Наполните ведро на четверть измельченными сорняками (подойдут крапива, спорыш, мать-и-мачеха, подорожник).
- Долейте водой до края, перемешайте и оставьте на 7-10 дней для брожения.
- Готовый настой разведите водой в соотношении 1:4 и поливайте под корень.
Такой раствор не только подпитывает, но и улучшает микрофлору почвы.
Древесная зола
Зола – идеальное удобрение для ягодных культур. Она снижает кислотность почвы, повышает устойчивость малины к болезням и помогает формировать сладкие, сочные ягоды.
- Сухой способ: рассыпайте по горсти золы вокруг каждого куста, слегка заделывая в почву.
- Для жидкой настойки понадобится 600 г древесной золы и 10 л воды. Следует настоять сутки, перемешать и поливать по 2 л под каждый куст.
Птичий помет
Птичий помет (особенно куриный) содержит высокую концентрацию азота, фосфора и калия. Это очень эффективное, но сильное удобрение, поэтому важно его правильно разбавлять, чтобы не "сжечь" корни.
- Наполните ведро пометом, залейте водой (1:1), дайте настояться 5 дней на солнце.
- Готовый настой обязательно развести чистой водой в пропорции 1:20.
- Поливать под корень - только по влажной почве.
После каждой подкормки желательно замульчировать почву вокруг малины – это поможет сохранить влагу, приглушить рост сорняков и улучшить усвоение удобрений.
Кстати, есть определенные особенности подкормки малины азотными и минеральными удобрениями. Как, когда и в каких пропорциях их вносят – читайте в материале.
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