Чем подкормить орхидеи, чтобы они чаще цвели: натуральное удобрение

Чтобы продлить время цветения орхидей, можно использовать кухонные отходы, которые обычно выбрасываются.

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По словам Лианн Самуэльсон, эксперта по садоводству из Prestige Botanicals, неожиданный продукт, который всегда есть на кухне, может стать ключом к изменению цикла цветения вашей орхидеи, пишет Express.

"Орхидеям действительно нужен небольшой отдых во время "периода покоя", но с помощью нескольких секретов вы можете ускорить их рост, если чувствуете, что уход за растениями был недостаточно качественным", – говорит она.

Этот бюджетный, полностью натуральный способ предполагает использование кофейной гущи в качестве основы для домашнего удобрения. Вы можете использовать любые остатки заварки для создания этого усилителя.

Кофе содержит природный азот, необходимое питательное вещество, которое поддерживает пышные листья и энергичный рост растений.

При умеренном внесении этот дополнительный азот может помочь орхидеям оставаться здоровыми и чаще цвести.

Чтобы сделать удобрение, Самуэльсон рекомендует смешать одну часть заваренного черного кофе (убедитесь, что он остыл), четыре части воды и одну столовую ложку яблочного уксуса.

"Подпитывайте идею этой смесью раз в месяц вместо обычного полива", – объясняет она. "Храните остатки в герметичном контейнере в прохладном темном месте".

Хотя кофе может быть полезным, Самуэльсон предостерегает от чрезмерного его использования в виде удобрения. "Кофе имеет слегка кислую консистенцию, и хотя многие растения, включая орхидеи, могут получить от него пользу, его чрезмерное использование может нанести больше вреда, чем пользы", - предупредила она.

Признаками чрезмерного удобрения является образование белой корки на коре или почве, потемнение или отмирание кончиков листьев и черные, мягкие корни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать так, чтобы орхидеи цвели годами.

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