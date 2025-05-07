Чем подкормить виноград весной: секреты обработки для лучшего урожая

Успешное выращивание винограда в значительной степени зависит от своевременной и правильной обработки растений. Ранней весной, еще до начала активной вегетации, закладывается основа будущего урожая. Проведение соответствующих мероприятий в этот период существенно упрощает дальнейший уход в течение сезона.

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Это также значительно снижает риск поражения лозы болезнями или повреждения вредителями, которые могут поставить под угрозу весь труд виноградаря. Специалисты объяснили, какие именно препараты и методы обработки являются наиболее эффективными на этом начальном этапе развития культуры.

Весна - идеальное время для первой обработки виноградника, поскольку растение еще находится в состоянии покоя. В этот период колонии патогенных грибков и вредители, которые перезимовали, еще не имеют доступа к питательной среде в виде молодых листьев и побегов, что делает борьбу с ними значительно легче и эффективнее.

Кроме того, голая лоза и очищенная почва вокруг куста обеспечивают свободный доступ для тщательного опрыскивания. Позже, когда лоза покроется густой листвой, полностью обработать каждый участок, который может стать очагом инфекции, будет гораздо сложнее.

Уход за виноградом весной

Самое первое опрыскивание винограда весной обычно проводят в период с начала до середины апреля, до того, как почки начнут распускаться. Также необходимо тщательно очистить почву вокруг кустов от прошлогодней мульчи, опавших листьев и сорняков, поскольку органические остатки часто служат местом зимовки для вредителей и спор грибков. На этом этапе, при необходимости, можно внести минеральные удобрения.

Для этой, самой первой, обработки следует подготовить препарат, имеющий фунгицидное или комбинированное действие, направленное прежде всего на борьбу с грибковыми и вирусными заболеваниями. Раствором нужно тщательно опрыскать всю поверхность лозы и почву под кустом. Особое внимание следует уделять труднодоступным местам: разветвлениям побегов, трещинам в коре, неровностям на лозе и почкам. Именно в таких местах чаще всего сохраняются источники инфекции, которые могут активизироваться с началом вегетации.

Вторая волна ранневесенней обработки направлена на борьбу с вредителями и проводится позже - в конце апреля или в начале мая, в зависимости от погодных условий в вашем регионе. Ключевым сигналом для проведения этого опрыскивания является наступление устойчивой теплой погоды, которая активизирует перезимовавших вредителей. Для обработки следует выбрать безветренный день без осадков, желательно, чтобы сухая погода держалась несколько дней до и после процедуры для обеспечения максимальной эффективности препаратов.

Как и чем обрызгивать виноград весной

Выбор препаратов для весеннего опрыскивания имеет решающее значение. Некоторые садоводы, стремясь сэкономить время и средства, выбирают комплексные средства, действующие одновременно против болезней и вредителей для первой обработки. Однако такой подход может быть неэффективным против вредителей, которые еще не полностью проснулись от зимней спячки. Это может привести к необходимости повторной обработки позже, возможно, даже в фазу цветения или на ягодах, что не всегда желательно или допустимо.

Поэтому эксперты советуют убедиться, что выбранный комплексный препарат имеет пролонгированное действие. В противном случае лучше придерживаться классической схемы раздельных обработок: сначала применить фунгицид против болезней (как это делается при первой обработке), а позже, при необходимости, — инсектицид против вредителей, когда они станут активными.

Каким препаратом обрабатывать виноград

Среди эффективных препаратов для первой весенней обработки, направленной преимущественно на борьбу с грибковыми заболеваниями, часто называют такие средства, как "Ридомил", который является комплексным фунгицидом широкого спектра действия, или "Топаз", что имеет длительный лечебный и профилактический эффект против распространенных грибков, в частности оидиума. Также эффективны "Райок", который быстро действует даже при уже существующих заболеваниях, и "Топсин", хорошо себя зарекомендовавший против оидиума и серой гнили. Не стоит забывать и о доступном "Медном купоросе", который действует как фунгицид, хотя и требует осторожности при обработке молодых побегов.

OBOZ.UA предлагает узнать, как ухаживать за виноградной лозой весной, чтобы получить щедрый урожай.

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