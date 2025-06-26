Чем подкормить замиокулькас: два домашних способа

Замиокулькас считают одним из самых выносливых комнатных растений. И недаром – он может выдержать достаточно длительную засуху и неплохо растет в местах с низким освещением. Однако в таких не слишком благоприятных условиях растение нуждается в дополнительной подкормке.

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Если замиокулькас начал медленно расти, его листья стали тусклыми и начали желтеть, перенесите его в более освещенное место, отрегулируйте полив и подкормите домашним средством, которое поможет вернуть растению его жизненные силы. О рецептах удобрений для долларового дерева рассказало издание Interia Kobieta.

Воспользуйтесь семенами подсолнечника

Богатые природными питательными веществами семена подсолнечника могут стать источником пищи для замиокулькаса. Причем использовать нужно не все семена, а только их шелуху. Только убедитесь заранее, что она не соленая.

Если ваш замиокулькас замедлился в росте, возьмите небольшое количество шелухи, насыпьте ее на землю в горшке и аккуратно смешайте с верхним слоем почвы. Постепенно разлагаясь, шелуха будет высвобождать питательные вещества, необходимые замиокулькасу.

Можно сделать и более насыщенное средство из семян подсолнечника. Для этого измельчите целые зернышки в блендере, высыпьте небольшое количество полученного порошка в горшок и тоже смешайте его с почвой. Но будьте осторожны. Это средство имеет существенно более высокую концентрацию питательных веществ, поэтому его нужно брать в небольшом количестве.

Позаботьтесь о подходящих условиях

Хотя замиокулькас – действительно неприхотливое растение, все же хорошо расти он будет только в подходящих для себя условиях. Прежде всего обратите внимание на качество почвы. Растение любит плодородную, гумусную и проницаемую почву. Она должна иметь слабокислую pH значением где-то между 5,5-6,5. И не забудьте о хорошем слое дренажа, который поможет растению отводить лишнюю воду и защищать корни от гниения.

Не выставляйте растение под прямые солнечные лучи – в таких условиях листья могут получить ожоги. Этот вид лучше всего растет при рассеянном свете. Лучше, если он будет достаточно ярким. Но и полутень для долларового дерева не станет проблемой.

Напоследок убедитесь, что замиокулькас не подвергается сквознякам. Поливать его надо умеренно, лишь когда почва в горшке подсохнет. Необходимые запасы жидкости замиокулькас сохраняет в клубнях, стеблях и мясистых листьях.

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