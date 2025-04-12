Чем покрасить яйца на Пасху в оливковый цвет: самый простой способ, с которым справятся все

Один из современных трендов Пасхального декора – однотонные писанки без узоров и украшений. Очень красиво и эстетично в корзине выглядят яйца одинакового цвета рядом с белоснежной пасочкой. А если вам нравится именно оливковый окрас – можно воспользоваться очень простым следующим способом.

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О том, как покрасить яйца на Пасху в оливковый цвет, рассказала фудблогер ask edith на своей странице в TikTok. Полученная краска будет очень стойкой и насыщенной.

Что понадобится:

куркума – 1 столовая ложка

чай каркаде – 2-3 столовых ложки

Что нужно делать:

1. Смешать чай и куркуму.

2. Выложить яйца.

3. Довести до кипения.

4. Убавить огонь до среднего.

5. Варить 10-15 минут.

6. Достать оливковые яйца и дать остыть.

7. Для более насыщенного цвета оставить яйца в отваре на несколько часов, чтобы цвет был темно-оливковым.

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