Чем покрасить яйца на Пасху в оливковый цвет: самый простой способ, с которым справятся все
Один из современных трендов Пасхального декора – однотонные писанки без узоров и украшений. Очень красиво и эстетично в корзине выглядят яйца одинакового цвета рядом с белоснежной пасочкой. А если вам нравится именно оливковый окрас – можно воспользоваться очень простым следующим способом.
О том, как покрасить яйца на Пасху в оливковый цвет, рассказала фудблогер ask edith на своей странице в TikTok. Полученная краска будет очень стойкой и насыщенной.
Что понадобится:
- куркума – 1 столовая ложка
- чай каркаде – 2-3 столовых ложки
Что нужно делать:
1. Смешать чай и куркуму.
2. Выложить яйца.
3. Довести до кипения.
4. Убавить огонь до среднего.
5. Варить 10-15 минут.
6. Достать оливковые яйца и дать остыть.
7. Для более насыщенного цвета оставить яйца в отваре на несколько часов, чтобы цвет был темно-оливковым.
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