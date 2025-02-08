Чем поливать орхидеи, чтобы цветы были больше: одно кухонное средство

Орхидеи являются одними из самых красивых комнатных растений благодаря своим уникальным цветам, и если вы хотите, чтобы они выглядели лучше, важно знать, чем их удобрять.

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Период цветения орхидей обычно приходится на раннюю весну, поэтому важно, чтобы они получали необходимые питательные вещества для поддержания своего роста и обильного цветения. Простой способ обеспечить достаточное количество кальция для орхидей – это подкормить их домашними удобрениями из яичной скорлупы, пишет OBOZ.UA.

Кальций является одним из ключевых питательных веществ для структурной поддержки растения и сделает орхидею более здоровой и устойчивой.

Орхидеям нужен кальций, чтобы вырастить крепкие цветочные колоски; если им не хватает кальция, их почки, скорее всего, засыхают и преждевременно опадают.

Подкормка орхидеи кальцием также помогает ей отрастить более крепкие корни, что позволит растению эффективнее поглощать воду.

Как сделать домашнее удобрение из яичной скорлупы для орхидей

Для начала соберите использованную яичную скорлупу и тщательно вымойте ее. Вы должны убедиться, что все остатки яичного желтка исчезли из яичной скорлупы, поскольку если они остались, это может привлечь вредителей к вашему комнатному растению.

Затем вам нужно измельчить яичную скорлупу в порошок, поскольку большая яичная скорлупа не сможет так эффективно высвобождать питательные вещества.

После этого посыпьте это натуральное удобрение на кору.

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