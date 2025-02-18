Чем помыть душевую кабину, чтобы она была кристально чистой: бюджетный лайфхак

Несмотря на то, что душевые кабины достаточно популярным и удобным предметом, их недостатком являются непривлекательные пятна от воды на стекле.

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Однако многие эксперты советуют натуральный кухонный продукт, устойчивый к остаткам мыла. Его можно найти в каждом доме. Речь идет об обычном белом уксус, пишет OBOZ.UA.

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая расщепляет минеральные отложения, известковый налет, растворяет мыльную пену и легко удаляет грязь.

Его природная кислотность справляется с пятнами от воды, не повреждая поверхностей, что делает его целесообразным как для профессиональных уборщиков, так и для обычных хозяек.

Белый уксус также является экологически чистой альтернативой агрессивным химикатам, поскольку он нетоксичн. Это также может сэкономить ваши деньги, потому что этот ингредиент достаточно бюджетен по сравнению с химическими очистителями.

Как избавиться от пятен от воды на душевой кабине

Сделайте раствор – смешайте равные части белого уксуса и теплой воды в пульверизаторе. Для дополнительной силы очистки можно добавить чайную ложку мыльного средства для посуды.

Щедро разбрызгайте – покройте дверь душевой кабины раствором, убедившись, что все загрязненные участки покрыты.

Дайте уксусу постоять пять-десять минут, чтобы устранить стойкие пятна.

Вытрите грязь – осторожно протрите стекло тканью из микроволокна или не царапающейся губкой.

Промойте теплой водой и высушите чистым полотенцем из микрофибры, чтобы покрытие не оставляло полос.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как избавиться от плесени в душевой кабине.

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