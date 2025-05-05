Чем помыть варочную поверхность до блеска: можно обойтись без агрессивной химии

Варочная поверхность, несомненно, является одной из самых сложных зон для поддержания чистоты.

Видео дня

Автор издания Express Никола Рой поделилась результатами проверки одного популярного лайфхака. "Недавно я нашла в интернете совет по чистке, в котором говорилось, что можно очистить варочную поверхность только одним средством – средством для мытья посуды", – рассказала она.

И продолжила: "Это звучало как идеальный простой лайфхак, не требующий особого труда, поэтому мне хотелось его испытать. И результаты были более чем впечатляющими".

Как отмыть варочную поверхность

Сначала наполните тазик теплой мыльной водой и поместите туда крышки конфорок, чтобы они замочились, пока вы будете заниматься остальной варочной поверхностью.

Решетки для кастрюль также отложите в сторону. Для основной поверхности – самой сложной части – нанесите немного средства для мытья посуды и начните полировать ее влажной тряпкой, пытаясь добраться до маленьких щелей и пятен, которых так долго избегали.

Повторите это несколько раз, а затем протрите остатки мыла чистой тряпкой.

Если кто-то ищет недорогой и доступный способ почистить варочную поверхность, это именно он.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно и чем мыть стеклянную поверхность плиты, чтобы не повредить ее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.