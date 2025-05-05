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Чем помыть варочную поверхность до блеска: можно обойтись без агрессивной химии

OBOZ.UA
NewsLife
1 минута
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Чем помыть варочную поверхность до блеска: можно обойтись без агрессивной химии

Варочная поверхность, несомненно, является одной из самых сложных зон для поддержания чистоты.

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Автор издания Express Никола Рой поделилась результатами проверки одного популярного лайфхака. "Недавно я нашла в интернете совет по чистке, в котором говорилось, что можно очистить варочную поверхность только одним средством – средством для мытья посуды", – рассказала она.

И продолжила: "Это звучало как идеальный простой лайфхак, не требующий особого труда, поэтому мне хотелось его испытать. И результаты были более чем впечатляющими".

Как отмыть варочную поверхность

Сначала наполните тазик теплой мыльной водой и поместите туда крышки конфорок, чтобы они замочились, пока вы будете заниматься остальной варочной поверхностью.

Решетки для кастрюль также отложите в сторону. Для основной поверхности – самой сложной части – нанесите немного средства для мытья посуды и начните полировать ее влажной тряпкой, пытаясь добраться до маленьких щелей и пятен, которых так долго избегали.

Повторите это несколько раз, а затем протрите остатки мыла чистой тряпкой.

Если кто-то ищет недорогой и доступный способ почистить варочную поверхность, это именно он.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно и чем мыть стеклянную поверхность плиты, чтобы не повредить ее.

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