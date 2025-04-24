Чем удалить стойкий жир из духовки: три нетоксичных бытовых средства

Очистить духовку может быть сложно, но с помощью этих трех предметов домашнего обихода стойкий жир будет удален быстро и безопасно.

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Так, экспертка по клинингу, которую знают в сети как @thatorganizedhome на своей странице в Instagram раскрыла три "нетоксичных" предмета домашнего обихода, которые очистят вашу духовку "почти без труда".

"Устали часами чистить свою духовку? Попробуйте этот натуральный способ чистки — никаких агрессивных химикатов, только простые ингредиенты, действительно работающие!" – сказала она.

Вот что вам понадобится для очищения:

Полстакана мыльного средства для посуды

Одна чашка пищевой соды

Полстакана белого уксуса

Салфетка из микрофибры.

На видео видно, как автор смешивает темно-синее средство для мытья посуды, пищевую соду и уксус в мерной чашке, пока смесь не стала светло-голубого цвета жевательной резинки.

Решетки были сняты, чтобы духовку можно было легче очистить. Затем смесь смазали на грязную духовку и оставили на 10 минут.

После этого автор протерла салфеткой из микроволокна в каждом углу, включая стеклянную дверцу духовки, пока смесь полностью не удалилась.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отмыть жир и остатки пищи в микроволновке без химии.

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