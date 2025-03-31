Чем заняться в Монако: советы для роскошного отпуска

Монако – символ роскоши и гламурной жизни. Это место, где каждая улочка сохраняет историю, а современные развлечения гармонично сочетаются с культурным наследием. Несмотря на крохотные размеры, княжество предлагает туристам поразительный набор достопримечательностей, мероприятий и гастрономических открытий.

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Знаменитое казино, средиземноморская гавань, старинный квартал на скалистой возвышенности и дворец правящей династии – все это делает Монако уникальным местом для поездки. Эксперты Lonely Planet обнародовали подборку интереснейших занятий в Монако, которые следует внести в маршрут каждого путешественника.

Посетите княжеский дворец в Монако-Вилле

Palais Princier de Monaco – это не просто официальная резиденция семьи Гримальди, а историческое сооружение с глубоким прошлым, стоящее на скале Le Rocher. Сюда стоит подняться, даже если вы не планируете заходить внутрь: виды на гавань и море просто поражают.

Для тех, кто хочет заглянуть внутрь – открыты Grands Appartements, поражающие роскошью залы: позолота, полотна эпохи барокко. Отдельного внимания заслуживают фрески, недавно открытые под слоями старой краски, изображающие героев античности – Геракла, Одиссея и Европу. Они активно реставрируются с помощью экологически безопасных средств.

Совет: дворец открыт с апреля по октябрь. Не упустите смену караула, которая происходит ежедневно в 11:55.

Попробуйте местную кухню на рынке Marché de la Condamine

В самом сердце района Кондамин расположен один из самых оживленных рынков Монако – Marché de la Condamine. Это место, где туристы могут почувствовать настоящую повседневную жизнь монегасков. Здесь продают свежие овощи, фрукты, цветы, а главное – традиционные блюда местной кухни.

Утром здесь собираются жители окрестных кварталов и служащие из офисов. Обязательно попробуйте socca – блин из нутовой муки, pissaladière – открытый пирог с луком и анчоусами, а также barbagiuan – жареные равиоли с начинкой из шпината и сыра.

Совет: пообедайте в Roca или Chez Roger, а вечером войдите в Le Zinc – это одно из немногих мест в Монако, где можно выпить вина по доступной цене.

Посетите легендарное казино Монте-Карло

Казино Монте-Карло – архитектурная жемчужина Belle Epoque, открытая еще в 1860-х годах. Хотя гражданам Монако запрещено играть здесь, для туристов вход свободный с 14:00.

Но еще интереснее посетить его утром с 10.00 до 13.00 – в это время проходят самостоятельные экскурсии без игры. Вы увидите залы с мраморными колоннами, золотыми украшениями, люстрами из богемского хрусталя и мозаиками. Зал Salle Europe – самый старый, а Salle Blanche выходит на террасу с видом на море.

Совет: обратите внимание на Le Train Bleu – это настоящий вагон-ресторан в стиле Belle Époque, где подают классическую французскую кухню.

Посетите Океанографический музей Монако

Этот поразительный музей открылся в 1910 году благодаря князю Альберу I. Он расположен прямо на скале и предлагает посетителям знакомство с морским миром через экспозиции, аквариумы, мультимедийные инсталляции.

В музее более 450 видов морских обитателей, глубоководная лагуна, комната скелетов китов, зона с черепахами и игровые уголки для детей. С террасы открывается потрясающий вид.

Совет: покупайте комбинированные билеты на музей и дворец – так выгоднее.

Почувствуйте энергию Гран-при Монако

Формула-1 в Монако – это не просто спорт, а часть культурной идентичности страны. Гонки проходят по улицам города в мае, и это настоящее шоу. Автомобили проносятся под окнами домов, фан-зоны переполнены, а отели бронируются за год вперед.

Даже если у вас нет билета, атмосфера пронизывает город. Многие наблюдают гонки с ресторанов или балконов. А за две недели до официального Гран-при проходит Гран-при Истории – с классическими болидами минувших десятилетий.

Совет: заранее бронируйте билеты через официальный сайт и следите за датами.

Попробуйте местные ликеры в La Distillerie de Monaco

Эта маленькая дистиллерия – единственная в Монако и создает уникальные напитки из местных ингредиентов. Самый известный – апельсиновый ликер L'Orangeraie, сделанный из горьких апельсинов, растущих прямо на городских бульварах.

Среди других изделий – Carruba (шоколадный ликер из рожкового дерева) и Gin aux Agrumes с семью видами цитрусовых. Напитки элегантны, ароматны, и будут отличным сувениром.

Собор Святого Николая

Этот собор, построенный в 1875 году, расположен в Старом городе недалеко от дворца. Здесь похоронены принц Ренье III и принцесса Грейс Келли. Архитектура впечатляет: романско-византийский фасад, светлый камень, арки и мозаики. Собор остается действующим, здесь проходят богослужения и концерты духовной музыки.

Прогуляйтесь по легендарной трассе Формулы-1

Даже вне сезона Гран-при вы можете пройтись по маршруту легендарной трассы. Стартовая линия находится у бульвара Альберта I. Поблизости – клуб Automobile Club de Monaco, где выставлены ретро-плакаты и сувениры.

Hairpin возле отеля Fairmont Monte Carlo – один из самых известных и медленных поворотов в мире F1. А в Музее автомобилей князя Ренье III можно увидеть исторические болиды Формулы-1 и раллийные машины.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как называют жителей Монако и откуда возникло это название.

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