'Черная метка': на Netflix вышел сериал о самой страшной тюрьме Индии

На днях на платформе Netflix появился новый семисерийный проект Black Warrant, получивший в русской адаптации название "Черная метка". Это индийский сериал, рассказывающий об одной из самых страшных тюрем страны.

Видео дня

Жестокие сцены и насилие сделали шоу ограниченным для просмотра пользователей до 16 лет. OBOZ.UA расскажет, что известно о драматичном сериале, трейлер которого просмотрели 17 млн зрителей за 9 дней.

История рассказывает об офицере, который, несмотря на предостережения матери, соглашается работать надзирателем в тюрьме Тихар. Она которая имеет самый высокий уровень безопасности в Индии и является одной из самых больших в Азии. Это место окружают жестокие слухи о том, как обращаются с заключенными.

Однако главный герой верит, что проблемы не столь глобальны, как об этом говорят. Он заступает на службу и, к своему ужасу, узнает о зверствах внутри. Увидев, насколько крепко в тюрьме укоренилась хладнокровная коррупция, он клянется изменить ситуацию.

Сейчас посмотреть ленту можно только на языке оригинала, английском, польском, тамильском и телугу. Однако уже доступны украинские субтитры.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Netflix вышел один из самых жестоких сериалов последних лет, шокирующий зрителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!