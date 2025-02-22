Чернослив с орехами в сметане: как дома приготовить простой культовый десерт

Чернослив с орехами в сметане – культовый десерт, о котором знает не одно поколение хозяек. Готовится он чрезвычайно просто и из очень простых ингредиентов. К тому же не требует выпечки и заморочки.

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Идея приготовления чернослива с орехами в сметане опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником tania desert в Instagram. Если у вас немного жесткий чорнослив – его следует залить кипятком.

Как приготовить чернослив с орехами в сметане?

1. Чернослив залить кипятком и оставить на 10 минут.

2. Промыть, просушить.

3. Если чернослив мягкий, можно не заливать.

4. грецкий орех обжарить на сухой сковороде.

5. Начинить чернослив кусочками орехов.

6. Сметану смешать с пудрой и ванильным сахаром.

7. На дно стакана положить две ложки сметаны.

8. Далее выложить чернослив, снова сметану, чернослив и т.д. Верхний слой должен быть из сметаны.

9. Посыпать тертым шоколадом и измельченными орехами.

10. Оставить на несколько часов или лучше на ночь.

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