Чертов камень, замки и пещерный монастырь: что посмотреть летом во время отдыха во Львовской области

Львовская область – сокровищница архитектурных, исторических и природных достопримечательностей. Летом эта местность особенно привлекает туристов. Путешествия по замкам, живописные пейзажи, мистические истории и следы древних цивилизаций оставляют незабываемые впечатления.

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OBOZ.UA предлагает подборку самых интересных локаций для путешествий по Львовщине. Старинные замки, скальные крепости, мистические легенды и волшебные пейзажи делают путешествие по этому региону незабываемым.

Подгорецкий замок

Расположенный в селе Подгорцы замок поражает своей архитектурной изысканностью даже несмотря на определенный упадок. Его окружает мистика: по преданию, бывший владелец, князь Вацлав Ржевуский, замуровал в стенах крепости свою жену. Туристы до сих пор надеются увидеть ее призрак. Но вне легенд – это один из самых выдающихся ренессансно-барочных замков Украины.

Олесский замок

Этот памятник XIV-XVII веков, расположенный вблизи поселка Олеско, считается местом рождения польского короля Яна III Собеского. Сегодня здесь функционирует филиал Львовской галереи искусств с более 500 экспонатами. Замок овеян легендами, в частности о монахе-призраке и влюбленных, которые не смогли быть вместе.

Золочевский замок

Этот замок в стиле барокко был резиденцией Якуба Собеского, отца польского короля. Здесь расположен музей-заповедник с коллекциями Львовской академии искусств. Особое внимание стоит уделить Китайскому дворцу – уникальному образцу экзотической архитектуры и музею восточных культур.

Свиржский замок

Замок в селе Свирж – один из самых романтичных на Львовщине. Крепость XV века входит в туристический маршрут "Серебряная подкова" и стоит возле живописного озера, старинного костела и мельницы.

Урицкие скалы

Возле села Урич расположена уникальная наскальная крепость – аналогов ей нет в Европе. Оборонный комплекс действовал с IX по XVI век и служил таможенным пунктом между Карпатами и Европой. Сегодня – это государственный историко-культурный заповедник "Тустань", привлекающий как историков, так и любителей приключений.

Чертов камень

В Бродовском районе, возле поселка Подкамень, расположен природный огромный валун высотой 16 метров. По преданию, камень имеет особую энергетику, а история его происхождения достигает Сарматского моря. Рядом – Доминиканский монастырь, следы языческих обрядов и казацкие захоронения XVII-XVIII веков.

Пещерный монастырь в Розгирче

Село Розгирче скрывает одну из самых интересных достопримечательностей – пещерный монастырь XV века. Археологические находки свидетельствуют, что на этом месте люди жили еще в VIII-VII веках до нашей эры. Поблизости – остатки древнего городища.

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