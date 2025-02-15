Чистая энергия или мощное оружие: Китай строит крупнейший в мире лазерный объект

На юго-западе Китая, в городе Миньян, полным ходом идет строительство крупнейшего в мире лазерного комплекса. Спутниковые снимки показывают, что объект имеет Х-образную форму и расположен в скалистой местности.

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Этот проект привлек внимание ученых и аналитиков, но его назначение остается предметом дискуссий.

Что известно о таинственном объекте, рассказывает OBOZ.UA

Цели строительства: чистая энергия или военные исследования?

По мнению специалистов, объект может быть исследовательским центром ядерного синтеза, предназначенным для изучения возможности получения чистой энергии.

Ядерный синтез обещает стать революционным источником энергии, не приводящим к образованию радиоактивных отходов. Многие страны и частные компании ведут разработки в этой области, и Китай, очевидно, работает в том же направлении.

По другой версии, объект может использоваться для военных целей, в частности, для исследований в области ядерного оружия. Лазерные технологии позволяют моделировать условия, возникающие в первые микросекунды после ядерного взрыва, что может помочь в разработке новых типов вооружений.

Как работает лазерный синтез?

Технология, используемая в китайском проекте, может быть основана на лазерном нагреве изотопов водорода до сверхвысоких температур. Это приводит к слиянию атомов, высвобождая огромные количества энергии.

Четыре массивных крыла здания, по всей видимости, являются лазерными отсеками, направляющими мощные лазерные лучи в центральную камеру-мишень. Внутри нее происходит процесс зажигания, имитирующий условия, существующие в центре звезд.

Китайский проект в сравнении с мировыми аналогами

Ожидается, что новый центр будет на 50% больше, чем американский Национальный зажигающий комплекс (NIF), расположенный в Калифорнии. Большая мощность лазера позволит создать более высокое давление и сжать больше материала, что повысит эффективность экспериментов.

Последствия для мировой безопасности

Если Китай действительно разрабатывает гибридную технологию, сочетающую ядерный синтез и деление, это может изменить баланс сил в мире. Эксперты предупреждают, что такая технология потенциально способна создать более компактное и мощное ядерное оружие.

Однако позитивный аспект заключается в том, что КНР, возможно, стремится избежать реальных ядерных испытаний, моделируя процессы с помощью лазерных установок.

Заключение

Строительство крупнейшего лазерного комплекса в Миньяне открывает перед Китаем новые возможности как в области энергетики, так и в военных исследованиях. Его реальное назначение пока остается под вопросом, но ясно одно: этот объект станет важным элементом глобальной технологической гонки.

Будет ли он использован исключительно в мирных целях или станет инструментом для военных разработок – покажет время.

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