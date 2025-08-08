Что делать, если ноутбук стал медленно работать: можно справиться самостоятельно

Кажется, период между покупкой нового ноутбука и его значительным замедлением становится все короче с каждой моделью, выходящей на рынок, и приходится платить немалую цену за ремонт.

К счастью, многие специалисты бесплатно делятся своей мудростью, и предлагают быстрые и простые советы, которые часто могут решить ваши проблемы. Эксперт под ником @EricFixes в TikTok рассказывает об одной вещи, которую он делает, чтобы починить ноутбук клиента после жалоб на то, что он выходит из строя.

"Кто-то только что оставил свой ноутбук, потому что, по его словам, он лагает и зависает. Когда я открываю диспетчер задач, я вижу, что его память почти полностью использована", – говорит он.

Функция "Диспетчер задач" – это системная утилита, входящая в состав Windows, которая позволяет пользователям контролировать и управлять процессами и программами, работающими на их компьютере, позволяя им завершать определенные задачи для повышения производительности.

Для начала, просматривая запущенные задачи на устройстве, Эрик объясняет, что он собирается удалить три приложения McAfee: McAfee, McAfee Safe Connect и McAfee Security Scan Plus. Это делается через Панель управления, выбрав опцию "удалить" для выбранной программы.

"После удаления McAfee средняя загрузка памяти и процессора определенно снизилась, но нам нужно продолжать", – отмечает он, предлагая зрителям выбрать "Автозагрузочные программы" на левой боковой панели вкладки "Диспетчер задач".

"Теперь мы просмотрим и отключим все ненужные [приложения]. В [клиентском] списке автозагрузочных программ я нашел одну под названием Chrome, но у нее даже нет издателя, поэтому это может быть шпионское программное обеспечение, поскольку на ноутбуке на самом деле нет Google Chrome, поэтому я его отключил", – объясняет эксперт.

Шпионское программное обеспечение может быть замаскировано на устройствах, что позволяет преступнику получать информацию о пользователе или другую деятельность, выполняемую на устройстве, передавая данные на его жесткий диск, что также замедляет производительность устройства.

"Последнее, что я сделаю, чтобы ускорить работу ноутбука, это нажму клавишу Windows и введу "план питания", затем нажму "выбрать план питания", затем "изменить параметры плана", а затем "изменить дополнительные параметры питания", а затем расширяю раздел "управление питанием процессора". Надо изменить минимальное значение с пяти до десяти в обоих режимах "от батареи" и "от сети", и это поможет обеспечить соответствие питания процессора потребностям компьютера", – сказал Эрик.

