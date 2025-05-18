Что добавить в фарш, чтобы котлет было вдвое больше: это не хлеб

Котлеты – любимое блюдо многих семей. Однако иногда количество фарша ограниченое, а накормить нужно всех. В таких случаях стоит обратиться к кулинарным хитростям, которые позволят увеличить объем фарша и приготовить больше котлет без потери вкусовых качеств.

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Редакция FoodOboz делится действенными лайфхаками, которые помогут приготовить больше котлет для всей семьи и, при этом, сэкономить. Блюдо получится очень вкусным.

Овощи

Добавление овощей – один из самых распространенных способов увеличить объем фарша. На 500 граммов мяса можно добавить 200 граммов тертого сырого картофеля и 200 граммов мелко нашинкованной капусты. Такие котлеты будут нежными и сочными. Также можно использовать кабачки, морковь или цветную капусту. Но также важно не переборщить с дозировкой ингредиентов, чтобы изделия держали форму.

Овсяные хлопья

Еще один способ – добавить овсяные хлопья. На 400 граммов фарша достаточно одного стакана хлопьев. Их следует залить кипятком, накрыть крышкой и оставить на 10 минут для набухания. После этого добавить к фаршу. Такой ингредиент не меняет вкус котлет, но значительно увеличивает их количество.

Рис

Отварной рис также хорошо подходит для увеличения объема фарша. Его следует предварительно отварить и охладить. Добавление риса делает котлеты более нежными и легкими.

Рецепт котлет с добавлением овощей

Ингредиенты:

мясной фарш – 500 г

картофель – 200 г

капуста – 200 г

яйца – 1 шт.

лук – 1 шт.

соль, перец – по вкусу

панировочные сухари для обвалки

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Картофель и капусту натереть на мелкой терке или измельчить в блендере.

2. Лук мелко нарезать.

3. В большой миске смешать фарш, овощи, лук, яйцо, соль и перец.

4. Хорошо вымесить массу до однородности.

5. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях.

6. Жарить на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон

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