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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего несколько ингредиентов

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего несколько ингредиентов

Котлеты из мяса – блюдо, которое любят и умеют готовить все. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в основу тертые и порезанные сырые овощи. 

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Что добавить в фарш для котлет

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных котлет, с овощами и шпинатом. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Фарш мясной 
  • Панировочные сухари 30 г
  • Шпинат 20 г
  • 1 большое яйцо
  • 100 г горошка
  • 70 г тертого кабачка
  • Половина болгарского перца
  • Бекон 50 г
  • Перец чили половина
  • Любимые специи
  • 1 маленькая луковица

Способ приготовления: 

1. В фарш добавьте тертый кабачок, порезанный перец, горошек, шпинат, сухари, яйца, специи, лук порезанный мелко, перемешайте.

Фарш для котлет

2. Сформируйте котлеты и выпекайте при 180 С 20 минут в духовке!

Готовые котлеты

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