Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего несколько ингредиентов

Котлеты из мяса – блюдо, которое любят и умеют готовить все. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в основу тертые и порезанные сырые овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных котлет, с овощами и шпинатом.

Ингредиенты:

Фарш мясной

Панировочные сухари 30 г

Шпинат 20 г

1 большое яйцо

100 г горошка

70 г тертого кабачка

Половина болгарского перца

Бекон 50 г

Перец чили половина

Любимые специи

1 маленькая луковица

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте тертый кабачок, порезанный перец, горошек, шпинат, сухари, яйца, специи, лук порезанный мелко, перемешайте.

2. Сформируйте котлеты и выпекайте при 180 С 20 минут в духовке!

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