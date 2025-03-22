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Что добавить в фарш для котлет, чтобы они были сочными и вкусными: всего несколько ингредиентов
Котлеты из мяса – блюдо, которое любят и умеют готовить все. Для того, чтобы они были сочными и вкусными, кулинары советуют добавить в основу тертые и порезанные сырые овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных мясных котлет, с овощами и шпинатом.
Ингредиенты:
- Фарш мясной
- Панировочные сухари 30 г
- Шпинат 20 г
- 1 большое яйцо
- 100 г горошка
- 70 г тертого кабачка
- Половина болгарского перца
- Бекон 50 г
- Перец чили половина
- Любимые специи
- 1 маленькая луковица
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте тертый кабачок, порезанный перец, горошек, шпинат, сухари, яйца, специи, лук порезанный мелко, перемешайте.
2. Сформируйте котлеты и выпекайте при 180 С 20 минут в духовке!
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