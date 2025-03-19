Что добавить в кофе, чтобы он стал менее горьким: неожиданный ингредиент

Кофе с утра – это ритуал, который для многих является неотъемлемой частью пробуждения. При этом нет правильного или неправильного способа приготовления этого напитка. Каждый делает это по своему вкусу.

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Однако многие согласятся, что нет ничего хуже, чем плохо сваренный, слишком горький кофе. Чтобы этого предотвратить, следует воспользоваться лайфхаком, который популяризируется в соцсетях, пишет OBOZ.UA.

Итак, в следующий раз, когда вы обнаружите, что ваша чашка кофе слишком горькая на вкус, вместо того, чтобы добавлять сахар или немного молока, как обычно, вы можете добавить соль.

Содержащиеся в ней соли и ионов натрия взаимодействуют с рецепторами горького вкуса на нашем языке. Итак, хотя это не делает волшебным образом чашку кофе слаще, это обманывает наш мозг, заставляя думать, что это так, не давая нашему языку посылать сигналы о горечи в мозг.

Когда горький привкус подавлен, мы легче воспринимаем сладость и другие сладости кофе.

Нарушение техники приготовления кофе также может предотвратить то, чтобы он стал слишком горьким. Слишком много воды или слишком горячая вода может привести к горькому вкусу кофе, в то время как слишком долгое ожидание, чтобы нажать на фильтр френч-прессом, может привести к тому, что чашка кофе будет слишком сильно заварена.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какие симптомы покажут, что вы употребляете слишком много кофе.

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