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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего один ингредиент
Куриные котлеты – отличное блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу сырые тертые овощи, капусту любую, а также брокколи, тертый сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных куриных котлет с брокколи.
Ингредиенты:
- Брокколи 200 г
- Яйцо 1 шт.
- Кукурузный крахмал 1 ст.л
- Приправа для курицы 1 ст.л
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Брокколи и филе мелко порежьте, добавьте яйцо, крахмал и соль, все хорошо перемешайте и сформируйте котлеты.
2. Обжарьте на среднем огне под крышкой или запеките в духовке или в мультипечи!
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