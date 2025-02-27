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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
249
Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего один ингредиент

Куриные котлеты – отличное блюдо для обеда и ужина. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в основу сырые тертые овощи, капусту любую, а также брокколи, тертый сыр. 

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных куриных котлет с брокколи. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • Брокколи 200 г
  • Яйцо 1 шт. 
  • Кукурузный крахмал 1 ст.л
  • Приправа для курицы 1 ст.л
  • Соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Брокколи и филе мелко порежьте, добавьте яйцо, крахмал и соль, все хорошо перемешайте и сформируйте котлеты.

Основа для котлет

2. Обжарьте на среднем огне под крышкой или запеките в духовке или в мультипечи!

Готовые котлеты

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