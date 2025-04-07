Что добавить в вазу с тюльпанами, чтобы они не вяли: этот предмет точно есть в вашем кармане

Обычно тюльпаны могут стоять в весе от пяти до десяти дней, но только тогда, когда за ними правильно ухаживают. Однако если вы растите их в саду, они могут цвести около трех недель.

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Даже если вы поддерживаете свежую воду и размещаете тюльпаны в прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей и источников тепла, существует вероятность, что ваши цветы увянут. К счастью, пользователь TikTok, известная под псевдонимом Clean With Georgia, рассказала о лайфхаке, который может это исправить.

Тюльпаны могут увядать в основном из-за обезвоживания, нехватки солнечного света или развития бактерий, что может ослабить их стебли и сделать вялыми.

Другие факторы, которые могут повлиять, включают переполненность вазы, плохую подготовку стебля и слишком высокую или низкую температуру.

По словам блогера, спасти ваши цветы от этого могут обычные монеты. Положите в вазу и подождите, пока они сделают свою магию.

Идея трюка с монетами состоит в том, что медные монеты естественным образом обладают антимикробными свойствами, которые помогают предотвратить рост бактерий в воде в весе.

В комментариях пользователи подтвердили, что этот лайфхак действительно работает.

Чтобы ваши срезанные тюльпаны дольше служили, а также стояли прямее, убедитесь, что вы срезали стебли под углом перед тем, как поставить их в вазу. Это означает, что у них больше площади для впитывания воды. Вы также должны убедиться, что каждый день меняете воду в весе, а не просто доливаете ее. Небольшое количество корма для цветов также может помочь значительно сохранить их", – сказала блогер.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что в сети набирает популярность тренд по поеданию тюльпанов.

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