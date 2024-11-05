Что интересного ждет туристов в 2025 году: главные тенденции

Тренды путешествий на 2025 год указывают на растущую популярность направлений, способствующих снижению стресса и восстановлению связи с природой. Согласно данным платформ бронирования, путешественники выбирают путешествия, ориентированные на релаксацию и уникальные опыты, в частности из-за посещения малоизвестных мест и поиска особых природных явлений.

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Кроме того, меняются приоритеты в выборе мест размещения и стиля отдыха: уютные отдаленные дома, рестораны с местными деликатесами и расслабленное времяпрепровождение стали неотъемлемыми компонентами путешествий, сообщает Euronews.

По статистике Omio количество индивидуальных путешествий среди мужчин в 2025 году заметно возрастет. Этот тренд, который раньше в большинстве своем поддерживали женщины, набирает обороты и среди мужчин, 30% из которых уже планируют одиночные путешествия. Отмечается также склонность таких путешественников к бюджетным путешествиям с расходами около 2400 евро.

В центре внимания – объездные направления, которые выбирают вместо популярных туристических локаций. Expedia называет места вблизи крупных городов, таких как Реймс недалеко от Парижа и Жирона возле Барселоны, идеальными для дневных путешествий и отдыха от туристических толп.

Рестораны при гостиницах приобретают большую популярность. По данным Hotels.com, гости не только бронируют номера, но и учитывают репутацию ресторана при гостинице. Количество положительных отзывов о гостиничных ресторанах увеличилось на 40%, а почти треть путешественников из Великобритании отмечают важность доступа к столикам, зарезервированным только для гостей.

Превосходство над FOMO (страх потерять что-то) постепенно приобретает JOMO — радость остаться в стороне от шума и суеты. Платформа Vrbo отмечает, что путешественники выбирают отдых в уединенных домиках на пляже или в горах, где могут избежать ежедневной суеты. Для таких путешествий путешественники выбирают удобства типа тихих садов, бассейнов, гидромассажных ванн.

Еще одна особенность 2025 года – стремление увидеть природные феномены. Среди желаемых явлений – Северное сияние, вулканы, горячие источники и миграция скворцов в Дании. Такие уникальные моменты придают путешествиям новую эмоциональную ценность.

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