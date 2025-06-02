Что категорически запрещено делать с газоном в июне: иначе он пожелтеет и потеряет вид

Садоводы могут случайно повредить свои газоны в июне, пытаясь сохранить траву здоровой, но есть простой способ сохранить ее пышной и ярко-зеленой в течение всего лета.

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Трент Льюис, эксперт по садоводству, предупредил, что самая большая ошибка, которую делают садоводы, - это удобрение в неподходящее время, пишет Express.

"Вашему газону нужны питательные вещества для выживания. Однако, прежде чем браться за удобрения, подумайте еще раз: трава требует много энергии для роста, а выращивание травы посреди лета может создать для вашего газона гораздо большую нагрузку, чем он может выдержать", – пояснил он.

Хотя удобрение газона может показаться логичным для содействия более густому росту, большинство удобрений содержат соли и другие соединения, которые на самом деле могут вытягивать влагу из травы.

В жаркую погоду, когда влажность почвы уже низкая, ваш газон может быть не в состоянии защитить себя. Вместо того, чтобы стать зеленее, трава может пострадать от ожогов от удобрений, что приведет к усилению стресса, изменения цвета и усложнит восстановление газона.

Как правило, лучше удобрять газоны только до мая, чтобы подготовить их к летней жаре, а затем снова в сентябре, чтобы подготовить к зиме.

Если вам действительно нужно подкормить газон в июне, обязательно используйте удобрение с пролонгированным высвобождением и подождите дождливого дня, когда температура будет прохладнее, чтобы уменьшить риск ожогов травы.

Однако, существует очень простой способ сохранить ваш газон зеленым и пышным в июне, и все, что вам нужно сделать, это полить его в нужное время.

"Поливайте газон между 6:00 и 10:00. Если поливать позже, вода испарится, прежде чем поглотится почвой или достигнет корней", – рассказал эксперт.

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