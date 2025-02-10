Что может означать белый дым из выхлопной трубы в автомобиле: не игнорируйте его

Механик призвал водителей немедленно прекратить вождение, если они сталкиваются с неприятным предупредительным знаком, находясь за рулем.

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Часто автомобилисты не обращают особого внимания на дым из выхлопной трубы, когда заводят машину в холодную погоду. Но британский эксперт-механик Шон Джонс предупредил, что белый дым может являться признаком серьезной неисправности автомобиля, пишет Express.

"Если вы заметили белый дым из выхлопной трубы вашего автомобиля, лучше не продолжать движение. Хотя короткие поездки могут быть безопасными, если дым возникает из-за конденсата, другие поломки, например раздутая прокладка головки или утечка охлаждающей жидкости, могут ухудшиться во время вождения", - пояснил эксперт.

По словам механика, если произошла утечка охлаждающей жидкости, важно найти и отремонтировать источник, будь то радиатор, водяной насос или изношенные уплотнители.

Прокладка головки – это уплотнитель между головкой блока цилиндров и блоком, который предотвращает смешение масла и охлаждающей жидкости и способствует увеличению мощности. Он практически во всех современных бензиновых и дизельных двигателях.

При утечке охлаждающей жидкости может выйти из строя прокладка головки двигателя – это приведет к быстрому перегреву двигателя и значительному падению мощности. Если водитель продолжает использовать транспортное средство, компоненты не будут смазаны должным образом, что означает, что они сталкиваются с гораздо большим риском поломок.

Однако белый выхлопный дым может свидетельствовать о том, что охлаждающая жидкость вытекает из другой части автомобиля. Это также может указывать на треснувшую головку блока цилиндров.

Находящаяся в верхней части двигателя головка блока цилиндров помогает контролировать, сколько воздуха и топлива получает каждый цилиндр, чтобы получить наилучшее сочетание мощности и экономии топлива. Если он треснет, охлаждающая жидкость может вытекать в компонент, что приведет к появлению белого дыма из выхлопной трубы.

В большинстве случаев треснувшую головку блока цилиндров нужно будет полностью заменить.

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