Что надо посадить до июня: лунный календарь на последние дни мая

Дачники, которые не успели завершить все посевные работы, имеют прекрасную возможность наверстать упущенное в конце мая. При условии благоприятной погоды, хорошо прогретой почвы и отсутствия риска заморозков, еще можно посадить ряд культур.

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Это позволит собрать хороший урожай уже в этом сезоне, оптимизировав использование весенних дней. Воспользоваться этим периодом поможет лунный календарь, который подскажет благоприятные даты для каждой культуры, обеспечивая максимальный потенциал для роста.

Когда в мае можно сажать

Даже в конце мая еще есть много возможностей для успешных посадок.

Период с 25 по 26 мая, когда месяц убывает в знаке Овна, считается временем активного роста. Эти дни благоприятны для посева скороспелых овощей, таких как огурцы, кабачки и тыквы. Также можно смело сажать кукурузу и зелень. Важно помнить, что в это время следует избегать чрезмерного полива, чтобы не спровоцировать загнивание корней.

С 27 по 28 мая, когда луна находится в знаке Тельца, наступает один из лучших периодов для посадки всего, что развивается под землей. Это идеальное время для моркови, свеклы, редиса и картофеля. Кроме того, в эти дни прекрасно укореняется рассада, поэтому можно смело высаживать молодые растения.

29 и 30 мая приходится на новолуние и начало роста месяца в знаке Близнецов. Этот период считается временем покоя, поэтому посадочные работы лучше отложить на один-два дня. Зато эти дни стоит посвятить подготовке почвы, прореживанию всходов и подкормке уже высаженных растений.

31 мая, во время растущей луны в знаке Рака, является благоприятным днем для посева листовой зелени: салата, укропа, петрушки, шпината, а также редиса. Этот день также прекрасно подходит для высадки рассады помидоров, перцев и баклажанов в открытый грунт.

В общем, до начала июня еще можно успеть посадить огурцы, кабачки, тыкву, фасоль, горох, свеклу, морковь, редис, зелень (сеять волнами) и поздние сорта картофеля. Помните, что своевременный уход за растениями, включая прополку и рыхление, является не менее важным, чем правильный выбор времени для посева.

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