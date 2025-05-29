Что не стоит хранить в смартфоне: большинство людей не знают

Смартфон для большинства людей стал одновременно кошельком, записной книжкой, архивом документов и тому подобное. Но именно такая универсальность превращает мобильное устройство в привлекательную цель для злоумышленников.

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В руках мошенника смартфон способен раскрыть больше, чем паспорт или банковская карта. Часто – без ведома самого владельца. Какую информацию не стоит хранить в гаджете – читайте в материале OBOZ.UA.

Фото документов

Самая распространенная ошибка – хранение фото личных документов в галерее или чатах. Идентификационный код, паспорт, банковские карты, водительское удостоверение – все это потенциальные "ключи" к вашей личности. В случае доступа к таким фото мошенник может:

оформить микрозайм онлайн;

заказать новую SIM-карту на ваше имя;

зарегистрировать фейковые аккаунты;

продать ваши данные.

Хранить копии документов в смартфоне можно только при условии защиты доступа – например, в облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией или с помощью зашифрованных приложений.

Одноразовые коды одноразовые

После использования SMS-кодов из банков или сервисов большинство людей их игнорирует. Но зря: если мошенник уже имеет часть ваших данных, даже одноразовый пароль может дать ему доступ к аккаунту или подтвердить транзакцию. Такие сообщения не стоит сохранять – удаляйте их сразу, причем не только из "Входящих", но и из "Корзины".

Пароли и PIN-коды

Одна из самых критических ошибок – хранение паролей или PIN-кодов в заметках. Так же опасны сообщения или незашифрованные чаты с конфиденциальной информацией. Если телефон будет взломан или потерян, эти данные – первое, что попадет в руки злоумышленников.

Мессенджеры

Мошенники, получив доступ к смартфону, первым делом проверяют переписку в мессенджерах и SMS. Они ищут номера банковских карт, CVC-коды, адреса доставки, номера телефонов, электронные ящики, документы – все, что можно использовать для мошеннических схем. Даже безобидное сообщение вроде "пароль от Wi-Fi – 12345678" может оказаться уязвимым.

Полезные советы

Храните важную информацию в защищенных приложениях (например, менеджерах паролей с шифрованием). Активируйте экран блокировки с биометрией или сложным кодом. Регулярно очищайте переписку, которая содержит конфиденциальные данные. Используйте двухфакторную аутентификацию для всех ключевых аккаунтов. Самую чувствительную информацию (например, коды доступа в банк) лучше записать на бумаге и хранить дома.

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