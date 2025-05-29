Что не стоит хранить в смартфоне: большинство людей не знают
Смартфон для большинства людей стал одновременно кошельком, записной книжкой, архивом документов и тому подобное. Но именно такая универсальность превращает мобильное устройство в привлекательную цель для злоумышленников.
В руках мошенника смартфон способен раскрыть больше, чем паспорт или банковская карта. Часто – без ведома самого владельца. Какую информацию не стоит хранить в гаджете – читайте в материале OBOZ.UA.
Фото документов
Самая распространенная ошибка – хранение фото личных документов в галерее или чатах. Идентификационный код, паспорт, банковские карты, водительское удостоверение – все это потенциальные "ключи" к вашей личности. В случае доступа к таким фото мошенник может:
- оформить микрозайм онлайн;
- заказать новую SIM-карту на ваше имя;
- зарегистрировать фейковые аккаунты;
- продать ваши данные.
Хранить копии документов в смартфоне можно только при условии защиты доступа – например, в облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией или с помощью зашифрованных приложений.
Одноразовые коды одноразовые
После использования SMS-кодов из банков или сервисов большинство людей их игнорирует. Но зря: если мошенник уже имеет часть ваших данных, даже одноразовый пароль может дать ему доступ к аккаунту или подтвердить транзакцию. Такие сообщения не стоит сохранять – удаляйте их сразу, причем не только из "Входящих", но и из "Корзины".
Пароли и PIN-коды
Одна из самых критических ошибок – хранение паролей или PIN-кодов в заметках. Так же опасны сообщения или незашифрованные чаты с конфиденциальной информацией. Если телефон будет взломан или потерян, эти данные – первое, что попадет в руки злоумышленников.
Мессенджеры
Мошенники, получив доступ к смартфону, первым делом проверяют переписку в мессенджерах и SMS. Они ищут номера банковских карт, CVC-коды, адреса доставки, номера телефонов, электронные ящики, документы – все, что можно использовать для мошеннических схем. Даже безобидное сообщение вроде "пароль от Wi-Fi – 12345678" может оказаться уязвимым.
Полезные советы
- Храните важную информацию в защищенных приложениях (например, менеджерах паролей с шифрованием).
- Активируйте экран блокировки с биометрией или сложным кодом.
- Регулярно очищайте переписку, которая содержит конфиденциальные данные.
- Используйте двухфакторную аутентификацию для всех ключевых аккаунтов.
- Самую чувствительную информацию (например, коды доступа в банк) лучше записать на бумаге и хранить дома.
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