Что нельзя делать при посадке картофеля: распространенные ошибки

Картофель считается неприхотливым: растет на разных почвах, не требует сложного ухода, а дает щедрый урожай. Однако именно из-за такой "простоты" многие огородники пренебрегают важными нюансами во время посадки – и в результате остаются с мелкими клубнями или вообще с полупустой корзинкой.

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Чтобы избежать разочарования осенью, важно заранее знать, какие ошибки нельзя допускать при посадке. OBOZ.UA рассказывает об основных правилах.

Посадка наугад: не учтены сорт и климат

Часто огородники выбирают сорт картофеля по случайному принципу – что нашлось в продаже или в погребе, то и сажают. Различные сорта имеют разные потребности в климате: одни плохо переносят жару, другие – чрезмерную влагу или ночные заморозки. Например, южные регионы нуждаются в засухоустойчивых сортах, тогда как в западных и северных областях важно учитывать устойчивость к фитофторозу. Узнайте, какие сорта лучше приспособлены к условиям вашей местности.

Использование больных или поврежденных клубней

Иногда огородники бросают в землю остатки картофеля прошлого года, не смотря на то, в каком он состоянии. Это большая ошибка: из больного или поврежденного клубня может не вырасти ничего хорошего, а еще хуже – он заразит почву болезнями.

Идеальный посадочный материал – это здоровые, крепкие клубни размером примерно с куриное яйцо, без подгнивших участков, пятен или следов болезней.

Игнорирование предпосадочной обработки

Многие садят картофель прямо из погреба – без обработки, без проращивания, без подготовки. Такой подход – рискованный. Даже самый лучший картофель не застрахован от почвенных вредителей и грибковых инфекций.

Перед посадкой следует обработать противогрибковыми средствами и стимуляторами роста, или использовать натуральные средства – например, обвалять в древесной золе, настоять в зольном растворе, или применить биопрепараты с микрофлорой, полезной для корней. Это не только защитит клубни, но и улучшит рост и энергию роста.

Неправильный полив и несбалансированные удобрения

После посадки многие считают, что картофель "сам справится". Но это не совсем так. Картофель действительно не любит избытка влаги, но пересушенная почва тоже плохо влияет на формирование клубней. Особенно это касается периода бутонизации – именно в это время нужно соблюдать умеренный, но регулярный полив.

Еще одна распространенная ошибка – чрезмерное использование азотных удобрений. От этого картофель набирает зеленую массу, но не формирует качественные клубни. Оптимально использовать комплексные удобрения, где сочетается азот, фосфор и калий, а также следить за тем, чтобы вода для полива не была холодной.

Окучивание в неподходящее время

Окучивание – важный этап в уходе за картофелем. Но даже его можно испортить. Если вы проводите окучивание во время жары или когда почва пересохла, земля просто осыпается назад, и картофель не получает нужного укрытия. В результате – переохлаждение или перегрев корней, потеря влаги, снижение урожайности.

Оптимальное время для окучивания – через день или два после дождя или полива, когда земля влажная и хорошо держит форму. Тогда она создает мягкую, воздушную среду для нарастания клубней.

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