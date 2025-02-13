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Что нужно сделать с рисом перед приготовлением: будет в разы вкуснее

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
465
Что нужно сделать с рисом перед приготовлением: будет в разы вкуснее

Рис – один из самых популярных гарниров, но не всегда получается рассыпчатым и ароматным. Многие просто заливают его водой и варят, не зная, что есть простой прием, который значительно улучшит текстуру и вкус. Обжарка риса перед варкой помогает сделать его более насыщенным, ароматным и равномерно проваренным. Этот метод особенно полезен для приготовления плова и других блюд, где важно, чтобы зерна оставались рассыпчатыми.

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Редакция FoodOboz расскажет, как правильно обжарить рис перед варкой. Этот лайфхак действительно работает.

Что нужно сделать с рисом перед приготовлением: будет в разы вкуснее

Обжарка риса перед приготовлением имеет несколько важных преимуществ:

1. Рис становится более ароматным – при нагревании высвобождаются натуральные масла, придающие приятный ореховый оттенок.

2. Крупа остается рассыпчатой – при обжаривании с поверхности зерен испаряется излишняя влага, что предотвращает слипание во время варки.

Что нужно сделать с рисом перед приготовлением: будет в разы вкуснее

3. Равномерное приготовление – обжаренный рис лучше впитывает воду, что позволяет ему равномерно развариваться.

4. Такой метод особенно подходит для длиннозернистых сортов риса, в частности басмати или жасминового, которые используются для плова, гарниров или блюд азиатской кухни.

Что нужно сделать с рисом перед приготовлением: будет в разы вкуснее

Когда не стоит обжаривать рис

Не рекомендуется обжаривать круглозернистые сорта, которые по своей природе имеют больше крахмала и должны оставаться липкими (например, для суши или ризотто).

Как правильно обжарить рис перед варкой

Что нужно сделать с рисом перед приготовлением: будет в разы вкуснее
  • Хорошо промойте рис несколько раз в холодной воде, пока вода не станет прозрачной – это поможет смыть лишний крахмал.
  • Слейте всю воду – можно использовать дуршлаг и оставить рис на несколько минут, чтобы лишняя влага улетучилась.
  • Разогрейте сковороду и добавьте 1-2 столовых ложки растительного масла или кусочек сливочного масла.
  • Выложите рис одним слоем и обжаривайте на среднем огне, постоянно помешивая.
  • Когда зерна станут сухими и слегка прозрачными, снимите с огня или сразу залейте крутым кипятком.
  • Доведите до кипения и варите на слабом огне до 15–20 минут.
Что нужно сделать с рисом перед приготовлением: будет в разы вкуснее

Чтобы рис был максимально вкусным, солите его в начале варки, а не в конце.

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