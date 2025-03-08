Что нужно сделать с розами в марте: важный вид работ

Одна из ключевых задач для садоводов, которую нужно выполнить в марте — обрезать розы, поскольку это совпадает со временем начала нового роста.

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Последние сильные заморозки обычно истекают к этому моменту, что означает, что риск повреждения от обрезки низкий, кроме того, вы сможете лучше видеть, что вы делаете, прежде чем начнут прорастать новые побеги. Специалисты говорят, что обрезка роз побуждает их цвести, обеспечивая цветение в течение года, а также придает им более здоровый вид, пишет OBOZ.UA .

На более слабых ветвях розы рекомендуется оставлять два-три побега, а на более полных – от четырех до пяти. Садоводы также должны удалить из растений мертвую древесину, цветы и почерневшие ветки.

Чтобы обрезать, начните с удаления мертвых или слабых стеблей, которые кажутся коричневыми, поскольку это предотвратит распространение любой болезни. Это также позволит вашему растению сосредоточиться на новом росте вместо того, чтобы тратить питательные вещества и энергию на мертвые стебли.

Садоводам рекомендуют также весной подпитывать все обрезанные розы удобрением общего назначения или удобрением для роз, а также мульчировать садовым компостом или навозом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить розы для хорошего цветения.

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