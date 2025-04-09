Что о человеке говорит обувь: психолог назвал 'сигналы'

В следующий раз, когда вы будете выходить из дома, внимательнее посмотрите на свою обувь – она может рассказать о вашей личности больше, чем вы думаете.

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По словам ведущего поведенческого психолога Джо Хэммингса, обувь не может быть секретом успеха в решающие жизненные моменты – например, во время плшука новой работы или на первом свидании, пишет Express.

"Выбор обуви людьми часто является скрытым, но показательным психологическим сигналом/ Мы бессознательно – или сознательно – делаем мгновенные суждения о личности, привычках, богатстве и даже романтическом потенциале на основе чьих-то туфель", – говорит Хэммингс.

Что ваша обувь расскажет о вас – по методике психолога Джо Хэммингса

Босоножки на плоской подошве – это обувь говорит о вас, что вы люди, любящие свободу действий и решений, готовы в любой момент сменить офис на пляж, и наоборот.

Классические туфли – их одевают для демонстрации уверенности, толерантности и непринужденности. Подходят как для повседневных, так и для самых элегантных случаев.

Туфли на каблуке – вы смелые, уверенные и веселые. Эта обувь будто говорит: "Я хожу высоко, я говорю откровенно, и да, я буду танцевать на этом столе".

Балетки-лодочки – очаровательные, классические и немного причудливые. И туфли, и ваша личность. Они говорят о вас, что вы грациозны, романтичны и очень приветливы.

Слингбеки – шикарные и загадочные, вы любите немного гламура. Вы запоминаетесь людям и завораживаете своей непринужденной элегантностью.

Байкерские ботинки – настоящая яркая обувь, она говорит о том, что у вас интересная жизнь. Вы не делаете глупостей, но становитесь действительно верным другом.

Обувь на танкетке – вы любите светскую жизнь и все, что связано с ней. Коктейльная вечеринка – это именно то место, где вы полностью чувствуете себя в своей тарелке.

Ретро – вы любите все ностальгическое – от музыки до фильмов – и независимы в своем мировоззрении. Вы, безусловно, лидер, а не последователь, но искренний во всем, что вы делаете.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, какую обувь не стоит носить этой весной.

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