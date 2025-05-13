Что означает собачье 'облизывание' и виляние хвостом: ветеринар приоткрыл тайну

Хотя многие владельцы считают, что могут интерпретировать действия своих собак, другие стремятся углубить свое понимание.

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Облизывание является одной из самых распространенных, но часто неправильно истолкованных форм поведения собак. Чтобы развеять тайну такого поведения, ведущий ветеринар Джулиан Нортон, известный по популярному документальному сериалу "Йоркширский ветеринар", пролил свет на данную модель поведения. Он в своем видео на TikTok подробно рассказал, почему собаки так любят облизываться со своими хозяевами.

"Это довольно мило. Они просто очень хотят быть частью семьи и получить немного внимания", - объясняет эксперт.

Однако, облизывание - не единственная тактика, которую собаки используют для привлечения нашего внимания. Вот три ключевые модели поведения, которые ваша собака может использовать для общения с вами.

Виляние хвостом

Распространенным заблуждением является то, что виляющий хвост всегда означает, что собака бодра. На практике хвост собаки является мощным инструментом для передачи целого ряда эмоций.

Чтобы по-настоящему понять послание, стоящее за вилянием хвоста вашей собаки, важно наблюдать за высотой, скоростью и жесткостью хвоста.

Высокое виляние часто сигнализирует о том, что ваша собака рада вас видеть, тогда как низкое, жесткое виляние может свидетельствовать о дискомфорте или тревоге.

Облизывание

Облизывание служит собакам нескольким целям, но по сути это социальный жест. В природе собаки облизывают рты других членов стаи как акт подчинения или нежности, и это поведение перешло на их взаимодействие с людьми.

Когда ваша собака лижет ваше лицо, руки или даже ноги, она может пытаться укрепить свою связь с вами или почувствовать ваши чувства.

Улыбка

Хотя собаки не "улыбаются" в человеческом понимании, они демонстрируют разновидность этого ласкового выражения лица.

Некоторые собаки растягивают губы, как будто улыбаются. Эта "улыбка" в сочетании с расслабленной позой и счастливым вилянием хвостом обычно означает, что они довольны и стремятся поиграть.

Большинство ученых считают, что собачья улыбка происходит от сочетания эволюции и того факта, что собаки являются мастерами анализа человеческого поведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что означает улыбка собаки и почему она должна насторожить.

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