Что полезного и сытного приготовить из яиц, кроме омлета и яичницы: рецепт самого быстрого блюда

Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака и перекуса. А если взять хлеб, то получатся самые вкусные тосты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с яйцами, твердым сыром, овощами и зеленью.

Ингредиенты:

2 кусочка хлеба

2 яйца

40 г моцареллы

20 г твердого сыра

20 г рукколы

20 г черри

1 чайная ложка оливкового масла

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и перцем.

2. Поджарьте хлеб, сверху вылейте яичную смесь, поджарьте и переверните.

3. Сверху выложите сыр, помидоры, зелень и присыпьте тертым сыром. Сверните пополам и можно есть.

Подавайте горячими!

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