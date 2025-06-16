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Что полезного и сытного приготовить из яиц, кроме омлета и яичницы: рецепт самого быстрого блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,7 т.
Что полезного и сытного приготовить из яиц, кроме омлета и яичницы: рецепт самого быстрого блюда

Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака и перекуса. А если взять хлеб, то получатся самые вкусные тосты.

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Что приготовить из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с яйцами, твердым сыром, овощами и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 кусочка хлеба
  • 2 яйца
  • 40 г моцареллы
  • 20 г твердого сыра
  • 20 г рукколы
  • 20 г черри
  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью и перцем.

Яйца и хлеб

2. Поджарьте хлеб, сверху вылейте яичную смесь, поджарьте и переверните.

Приготовление тостов

3. Сверху выложите сыр, помидоры, зелень и присыпьте тертым сыром. Сверните пополам и можно есть.

Тосты с яйцами и помидорами

Подавайте горячими!

Готовое блюдо

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