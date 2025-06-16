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Что полезного и сытного приготовить из яиц, кроме омлета и яичницы: рецепт самого быстрого блюда
Яйца – идеальный продукт для приготовления вкусных, полезных и сытных блюд для завтрака и перекуса. А если взять хлеб, то получатся самые вкусные тосты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с яйцами, твердым сыром, овощами и зеленью.
Ингредиенты:
- 2 кусочка хлеба
- 2 яйца
- 40 г моцареллы
- 20 г твердого сыра
- 20 г рукколы
- 20 г черри
- 1 чайная ложка оливкового масла
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью и перцем.
2. Поджарьте хлеб, сверху вылейте яичную смесь, поджарьте и переверните.
3. Сверху выложите сыр, помидоры, зелень и присыпьте тертым сыром. Сверните пополам и можно есть.
Подавайте горячими!
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