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Что посадить под абрикосом, чтобы плоды не были червивыми

Елена Былим
NewsLife
2 минуты
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Что посадить под абрикосом, чтобы плоды не были червивыми

Вырастить активно плодоносящие абрикосы довольно непростая задача для садоводов, поскольку эти деревья часто подвергаются налетам вредителей. Особенно уязвимыми абрикосовые деревья становятся в середине лета.

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В этот период необходимо особенно внимательно осматривать деревья, проверять листья, кору и плоды, чтобы не упустить появление опасных насекомых. Здоровье вашего абрикоса в значительной степени зависит от своевременной борьбы с вредителями.

Что посадить под абрикосом, чтобы плоды не были червивыми

Один из крупнейших вредителей абрикоса — боярышница. Гусеницы этой бабочки могут стать настоящей проблемой для дерева. Они повреждают ветки абрикоса. Еще одним врагом абрикосовых культур является долгоносик – маленький жук изумрудного или синего цвета. Этот вредитель поедает листья, бутоны и цветки, а также атакует созревающие плоды. Долгоносик зимует в трещинах коры или в земле, что делает его трудным для обнаружения и борьбы с ним.

Также часто абрикосы атакует пилильщик. Насекомое откладывает яйца в бутоны абрикоса. Возрождающиеся личинки быстро поедают плоды, что приводит к их загниванию и опадению. Гусеницы пильщика очень прожорливы, и одна из них может уничтожить до 6 плодов. Это может стать серьезной проблемой, если не принять меры.

Что посадить под абрикосом, чтобы плоды не были червивыми

Садоводы посоветовали один из действенных способов, который поможет спасти абрикосы от вредителей. Это высадка определенных растений под деревья.

Настурция: универсальный защитник

Этот яркий цветок эффективно борется со многими вредителями, в частности, с медведкой, клопами и тлей. Посадите настурцию непосредственно у ствола абрикоса и по периметру приствольного круга. Она не только защитит дерево, но и украсит ваш сад.

Что посадить под абрикосом, чтобы плоды не были червивыми

Чеснок и лук: природные фунгициды

Чеснок обладает фунгицидными и антисептическими свойствами, а также отпугивает вредителей. Усадите его под стволом абрикоса, чтобы защитить дерево от паразитов и грибковых болезней. Лук, как и чеснок, отпугивает вредителей. Посадите его по периметру под абрикосом, чтобы улучшить структуру почвы и защитить плоды от червивости.

Укроп и мята: привлекают полезных насекомых

Укроп отпугивает вредителей и привлекает пчел, опыляющих цветы абрикоса. Мята защищает дерево от муравьев и тли. Эти растения не только полезны для абрикоса, но и станут отличным дополнением к вашему саду.

Что посадить под абрикосом, чтобы плоды не были червивыми

Ромашка и календула: декоративная защита

Ромашка не только украшает сад, но и отпугивает вредителей. Посадите его по периметру под абрикосом, чтобы защитить дерево и улучшить структуру почвы. Календула эффективно отпугивает тлю и паутинный клещ, защищая абрикос на долгое время.

OBOZ.UA ранее писал о действенных способах защиты плодовых деревьев от вредителей.

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