Что посадить под абрикосом, чтобы плоды не были червивыми

Вырастить активно плодоносящие абрикосы довольно непростая задача для садоводов, поскольку эти деревья часто подвергаются налетам вредителей. Особенно уязвимыми абрикосовые деревья становятся в середине лета.

Видео дня

В этот период необходимо особенно внимательно осматривать деревья, проверять листья, кору и плоды, чтобы не упустить появление опасных насекомых. Здоровье вашего абрикоса в значительной степени зависит от своевременной борьбы с вредителями.

Один из крупнейших вредителей абрикоса — боярышница. Гусеницы этой бабочки могут стать настоящей проблемой для дерева. Они повреждают ветки абрикоса. Еще одним врагом абрикосовых культур является долгоносик – маленький жук изумрудного или синего цвета. Этот вредитель поедает листья, бутоны и цветки, а также атакует созревающие плоды. Долгоносик зимует в трещинах коры или в земле, что делает его трудным для обнаружения и борьбы с ним.

Также часто абрикосы атакует пилильщик. Насекомое откладывает яйца в бутоны абрикоса. Возрождающиеся личинки быстро поедают плоды, что приводит к их загниванию и опадению. Гусеницы пильщика очень прожорливы, и одна из них может уничтожить до 6 плодов. Это может стать серьезной проблемой, если не принять меры.

Садоводы посоветовали один из действенных способов, который поможет спасти абрикосы от вредителей. Это высадка определенных растений под деревья.

Настурция: универсальный защитник

Этот яркий цветок эффективно борется со многими вредителями, в частности, с медведкой, клопами и тлей. Посадите настурцию непосредственно у ствола абрикоса и по периметру приствольного круга. Она не только защитит дерево, но и украсит ваш сад.

Чеснок и лук: природные фунгициды

Чеснок обладает фунгицидными и антисептическими свойствами, а также отпугивает вредителей. Усадите его под стволом абрикоса, чтобы защитить дерево от паразитов и грибковых болезней. Лук, как и чеснок, отпугивает вредителей. Посадите его по периметру под абрикосом, чтобы улучшить структуру почвы и защитить плоды от червивости.

Укроп и мята: привлекают полезных насекомых

Укроп отпугивает вредителей и привлекает пчел, опыляющих цветы абрикоса. Мята защищает дерево от муравьев и тли. Эти растения не только полезны для абрикоса, но и станут отличным дополнением к вашему саду.

Ромашка и календула: декоративная защита

Ромашка не только украшает сад, но и отпугивает вредителей. Посадите его по периметру под абрикосом, чтобы защитить дерево и улучшить структуру почвы. Календула эффективно отпугивает тлю и паутинный клещ, защищая абрикос на долгое время.

OBOZ.UA ранее писал о действенных способах защиты плодовых деревьев от вредителей.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.