Что посадить у малины, чтобы она не разрасталась: полезные советы

Одним из важных условий щедрого и вкусного урожая является соблюдение правил соседства на этапе посадки культур. Правильное соседство помогает не только поможет повысить плодородие, но и улучшит развитие растений, упростит подкормку, уход и полив.

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К примеру, возле помидоров лучше не высаживать капусту и горох. А перец и бобовые имеют общее заболевание – антракноз, поэтому они могут заражать друг друга этим видом грибка. Малина подвержена сильному разрастанию, что может повлиять на качество ягод. Что посадить возле малины – читайте в материале OBOZ.UA.

Щавель

Прежде всего специалисты советуют посадить у малины щавель. Это растение выделяет вещества, препятствующие разрастанию корневой системы кустарника. Проще всего просто высадить щавель по периметру грядки с малиной.

Но есть несколько нюансов. Нужно, чтобы щавель рос густой полосой – не менее полуметра. Так что этот способ совсем не подойдет, если на грядке мало места. Есть еще один существенный минус, на который следует обратить внимание. Щавель быстро разрастается, поэтому его придется пропалывать и срезать цветоносы с семечками.

Фасоль

На корешках фасоли – как обычной, так и спаржевой – содержатся бактерии, насыщающие почву азотом. Так что фасоль будет препятствовать разрастанию малинника, заставляя кустарник наращивать зеленую массу, а не корневую систему.

Метлюг

Однолетник метлюг – это сравнительно безвредный сорняк с хорошо развитыми корнями. Метлюг будет сдерживать побеги малины, забирая на себя вещества, необходимые для развития корневых ответвлений.

Если растение будет расти в междурядьях, то будет лишать корневые отростки малины солнечного света и влаги, что, конечно, повлияет на ширину разрастания кустарников.

Кукуруза

Кукуруза – сосед-конкурент малины. Если грядка с малиной растет не в саду, а в конце огорода, можно высадить кукурузу, сдерживающую разрастание кустов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения нельзя сажать рядом на грядке.

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