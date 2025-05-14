Что посадить в саду, чтобы привлечь бабочек: растение, которое вас спасет

Хотя некоторые вредители, такие как слизни и улитки, могут быть надоедливыми, прогрызая себе путь сквозь уязвимые растения, другие являются более желанным дополнением - заметить бабочек, порхающих вокруг, является одним из явных признаков того, что лето уже не за горами. К тому же, бабочки являются важными опылителями, которые помогают поддерживать общее состояние растений.

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Эксперты посоветовали один лайфхак, который поможет привлечь их в ваш сад. Есть одно растение, к которому слетаются бабочки благодаря его перистым и ароматным листьям, и это укроп, пишет OBOZ.UA.

Эта кулинарная трава, которую часто используют для ароматизации многих блюд, от рыбы до цацики, дает богатые на нектар цветы, привлекающие бабочек.

В частности, черный махаон и анисовые махаонцы питаются листьями укропа и откладывают на них яйца, чтобы кормить гусениц.

Если вы выращиваете укроп в своем саду, рекомендуется не срывать его для приготовления блюд. Гусеницы укропа, которые откладывают яйца на листьях укропа, обычно вылупляются только через несколько дней.

Мягкие перистые листья укропа, которые достигают около 90 см в высоту, можно легко добавить к большинству клумб.

Хотя это недолговечное растение, вы можете продолжать сеять семена каждые две-три недели.

Эксперты рекомендуют сажать укроп в теплом, солнечном месте с хорошо дренированной почвой. Если вы сеете эту траву небольшими партиями с этого момента до середины лета, ее хватит на целую осень.

Смешивание укропа с другими растениями, способствующими росту бабочек, сделает ваш сад еще более привлекательным выбором для опылителей, которые также любят лаванду.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие цветы помогут привлечь бабочек в сад.

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