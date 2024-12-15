Что посмотреть на Netflix: лучшие сериалы 2024 года

Netflix подвел итог и определил топовые сериалы года. Этот сезон ознаменовался как громкими премьерами, так и долгожданными продолжениями любимых лент. В рейтинг вошли лучшие сериалы с интересными сюжетами и идеальными актерскими составами.

Видео дня

Издание Vogue обнародовало подборку сериалов, которые собрали больше всего часов просмотра. От романтических историй до напряженных триллеров и исторических костюмированных драм – здесь каждый найдет историю себе по вкусу.

Эмигранты

Режиссер Лулу Вонг в минисериале "Эмигранты" (Expats) исследует сложности жизни обитающих за рубежом американцев. В центре сюжета – три женщины, чьи судьбы тесно переплетены трагическими событиями в Гонконге. В сериале подняты темы культурного разрыва и адаптации в новых условиях. "Эмигранты" – это глубокий сюжет, визуальная эстетика и блестящая игра актеров.

Властелины воздуха

Исторический сериал от Тома Хенкса и Стивена Спилберга расскажет историю об американских бомбардировщиках во время Второй мировой войны. Это экранизация книги Дональда Л. Миллера. Сюжет подробно раскрывает психологические и эмоциональные испытания молодых летчиков во время боевых миссий над нацистской Германией.

Настоящий детектив (4 сезон)

Зима на Аляске. Две женщины пытаются раскрыть жестокое убийство ученых на отдаленном посту. Режиссер Исса Лопес создал атмосферу мистического напряжения. В главных ролях – Джоди Фостер и Кайли Рейс. Актеры блестяще передают внутренние конфликты своих персонажей.

Мистер и миссис Смит

У культового фильма появилась интерпретация благодаря Prime Video. Главные роли исполняют Дональд Гловер и Майя Эрскин. Первоклассные шпионы пытаются соединить опасные миссии с сохранением фиктивного брака. Сюжет переносит в разные уголки мира – от Нью-Йорка до итальянского озера Комо.

Новый образ

Париж времен нацистской оккупации. В центре сюжета – путь Кристиана Диора к славе. Бен Мендельсон в роли Диора и Жюльет Бинош в качестве его соперницы Коко Шанель создают настоящую драму на фоне войны и модных интриг. Режиссер Тодд Кесслер создал сериал, похожий на "Корону", но с акцентом на моду

Один день

Это адаптация одноименного бестселлера. Амбика Мод и Лео Вудолл блестяще исполняют роли университетских друзей. Они каждый год встречаются каждый год в один и тот же день. Каждая серия раскрывает один день жизни в разные годы. Персонажи меняются, взрослеют, совершают ошибки и ищут свой путь в жизни.

Вражда: Капоте против лебедей

Нью-Йорк, 1960-е годы. Главных звезд эпохи олицетворяют актеры Наоми Уоттс, Хлоя Севиньи, Каллиста Флокхарт и Даян Лейн. Режиссер Гас Ван Сент создал яркие визуальные образы, где каждая сцена наполнена атмосферой тех лет. Сериал предлагает нам проникнуть в жизнь нескольких персонажей, ставших прототипами для действующих лиц популярного бестселлера Трумэна Капоте.

Бриджертоны (3 сезон)

Третий сезон сосредоточен на истории Колина Бриджертона и Пенелопы Фезерингтон. Основной темой стало соединение романтики и исследование женских амбиций. События происходят в альтернативной Великобритании в начале XIX века. События разворачиваются вокруг богатой и уважаемой семьи Бриджертон, состоящей из вдовы – леди Вайолет и ее детей: четырех сыновей и четырех дочерей.

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